– oficialii instituţiei spun că astfel de acţiuni se vor face permanent Pentru ca Bacăul să nu mai fie plin de cerşetori, poliţiştii locali au început, de miercuri, o acţiune, pentru depistarea şi sancţionarea acestora, care se vrea a fi una permanentă. Agenţii de la Biroul de Ordine Publică al Poliţiei Locale Bacău au ieşit în teren la ora 6.00 şi până la prânz au controlat aproape toate locaţiile cunoscute de ei ca fiind preferate de oamenii străzii şi de cei care apelează la mila publică. „Până la ora 12.00, au fost depistate 17 persoane (6 minori şi 11 majori). Alături de poliţiştii locali în acest demers sunt şi angajaţii de la Direcţia de Asistenţă Socială Bacău, care vor prelua cazurile care pot face obiectul reintegrării în societate şi cele în care sunt implicaţi minori”, a precizat Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău. După ce i-au legitimat, cei care erau din alte localităţi au fost duşi la Gară sau Autogară şi trimişi în localitatea de domiciliu. Zece dintre ei au primit sancţiuni contravenţionale, în valoare de 620 de lei. Agenţii vor intensifica acţiunile pentru depistarea cerşetorilor şi a persoanelor fără adăpost 0 SHARES Share Tweet

