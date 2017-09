Joi, în cadrul unei conferinţe de presă, Poliţia Locală Bacău şi-a prezentat rezultatele activităţilor desfăşurate în prima parte a acestui an, dar şi proiectele pentru perioada următoare. Unul dintre acestea ar fi înfiinţarea în cartierele din municipiul Bacău a unor centre de proximitate. „Vor fi înfiinţate 18 centre de proximitate, în care vor fi câte doi poliţişti locali, în fiecare zonă, şi vor putea fi găsiţi acolo între anumite ore. Vor prelua sesizări, vor discuta cu cetăţenii. Deja avem făcută repartizarea, dar mai avem de stabilit încă vreo două centre şi vom anunţa când vor fi funcţionale”, a spus Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău. Agenţii şi-au propus să demareze şi o serie de activităţi preventive în şcolile pe care le au în supraveghere, dar vor intensifica şi acţiunile pe linie de cerşetorie şi taximetrie. Şi organigrama a fost modificată, pentru ca birourile sau compartimentele unde sunt cele mai multe solicitări să dispună de suficient personal. „Am mărit un pic câteva birouri, în speţă Biroul de Intervenţii, care pentru noi este esenţial, şi Biroul de Protecţia Mediului, care este foarte important şi care pare că va deveni un serviciu, şi am pus bazele unui Serviciu Financiar – Logistic şi de Resurse Umane, care nu exista până acum”, a declarat col. (r) dr. ing. Florin Ene, directorul executiv al Poliţiei Locale Bacău. Cu această ocazie a fost reînfiinţată şi funcţia de director executiv adjunct, astfel încât responsabilităţile să fie împărţite. Numărul de funcţii a rămas însă acelaşi, de 173, dintre care la momentul acesta 21 sunt vacante. În primele şase luni ale acestui an, Poliţia Locală Bacău a primit 4.387 de sesizări şi reclamaţii de la cetăţeni, care au semnalat situaţii de tulburare a ordinii şi liniştii publice, protecţia spaţiilor verzi, evidenţa populaţiei sau nerespectarea regulilor de transport persoane în regim de taxi ori la regimul parcărilor publice. (G.P.) 0 SHARES Share Tweet

