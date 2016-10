din cauza excesului de umiditate, masinile agricole nu au putut intra pe teren pentru recoltarea culturilor – productiile la porumb si soia sunt la o treime din câte au fost la inceput de toamna

Dupa ce o vara intreaga fermierii au tot asteptat sa cada ploile, iata ca, in plina toamna, precipitatiile le fac probleme celor care cultiva pamântul. Astfel, zeci de mii de hectare de culturi din tot judetul sunt inca nerecoltate la aceasta ora, desi, ar fi trebuit ca deja sa fie facute insamântarile de toamna.

Practic, din cauza ploilor din acest sezon, combinele nu au mai putut intra pe tarlale pentru a recolta productiile. Daca la porumb nu se poate inca pune semnul intrebarii, in ultimii ani, fermierii recoltându-l chiar si pe timpul iernii, nu la fel se poate spune si despre soia, sfecla de zahar sau cea furajera.

„Sunt probleme. Noi mai avem de recoltat porumb si soia. Incercam azi sa intram la recoltat. La soia, am reusit sa adun abia de pe jumatate din suprafata si, cu cât trece timpul, cu atât se vor mari pierderile. O sa avem pierderi, asta e sigur. As estima undeva la 30 la suta. Mai ales la soia, pentru ca pastaile sunt aproape de pamânt si merge greu recoltarea”, a declarat Ilie Mihai, agricultor din zona Bârsanesti.

S-a sistat campania de insamântari

Pe de alta parte, terenurile ar fi trebuit de multa vreme sa fie eliberate de recolta si executate araturile pentru insamântarile de toamna. Tehnic, probleme ar putea aparea la cultura de grâu, intrucât va intra necalita în iarna, nesuportând eventualele temperaturi scazute.

In conditii optime, daca grâul ar fi fost rasarit, la aceasta ora, cultura putea intra mult mai bine în iarna. Chiar si pe zapada daca s-ar insamânta, in ferestrele de iarna, si tot s-ar inregistra pierderi si cheltuieli mai mari, intrucât asta va presupune marirea numarului de boabe germinabile pe metrul patrat.

„Nu am putut intra cu combinele in tarla, abia ce am recoltat in zone unde era mai zvântat terenul. Mai am de recoltat 140 de hectare de porumb si alte 50 de soia. Din septembrie si pâna acum, au fost peste 300 de litri de precipitatii pe metrul patrat. A plouat cât in jumatate de an, iar toata vara am asteptat sa ne pice ploaia si n-a venit”, a explicat Viorel Ilas, agricultor din zona Ardeoani-Tescani. Si ca necazul sa fie complet, recoltele agricultorilor bacauani sunt dijmuite acum de animalele salbatice.

„Dupa ce ca avem pierderi la soia unde pastaile au inceput sa mucegaiasca din cauza umezelii excesive, acum vin turme intregi de mistreti in lanurile de porumb si distug totul in cale. Pe lânga ei, mai apar si cei cu doua picioare”, se plâng fermierii.