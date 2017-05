Multimedia Pești eliberați din plasele braconierilor de Madalina Rotaru -

Mai mulți voluntari ecologiști, membri ai Centrului Regional de Ecologie Bacău, au fost ținta atacurilor braconierilor piscicoli, cei din urmă, deranjați că cei dintâi le scot din apă plasele de pescuit ilegale, dezlănțuindu-și furia prin înjurături și aruncări cu pietre în aceștia. Atacul s-a petrecut la finele săptămânii trecute, suțin membrii CRE Bacău, mai exact în cursul zilei de 13 mai, în timpul unei noi acțiuni de monitorizare a ariilor naturale protejate Lacul Lilieci. ”În plină perioadă de prohibiție, în urma unei acțiuni de monitorizare pe aria naturală protejată, am scos circa 500 metri plase monofilament și ață, din care am eliberat peste 50 de kilograme de pește, în special caras. Pericolele n-au lipsit, braconierii deranjați de activitatea noastră, aruncând de pe mal, cu pietre, în noi. De altfel, nu e prima oară când se întâmplă așa ceva, iar când se întâmplă ziua astfel de evenimente e una, dar noaptea e cu adevărat periculos”, au spus reprezentanții CRE Bacău. Cu o seară înainte, respectiv pe 12 mai, voluntarii ecologiști au demarat o acțiune similară care s-a încheiat în zorii zilei de 13 mai, monitorizarea efectuându-se pe Lacul Răcăciuni. De aici s-au scos 15 plase monofilament, în lungime de peste 800 metri din care s-au eliberat peste 50 kilograme pește. În ciuda pericolelor la care se expun, voluntarii CRE susțin că nu au de gând să abandoneze lupta cu braconajul piscicol, astfel că acțiunile de monitorizare a ariilor naturale protejate aflate în cusodie vor continua. 0 SHARES Share Tweet