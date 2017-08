S-a deschis Salina Buhuși, de miercuri, 23 august, un proiect similar cu cel din Bacău. Și în Buhuși sala de haloterapie este echipată cu un aparat performant, un generator profesionist de aerosoli salini uscați. Administratorii salinei artificiale buhușene au fost clienți ai Salinei Bacău timp de 6 luni și, văzând beneficiile la cei doi copii ai lor, au decis să dezvolte și ei acest proiect de sănătate. Salina Buhuși este situată pe str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3. Haloterapia (terapia într-o salină de sare) se adresează celor cu afecțiuni respiratorii, ORL și altor probleme de sănătate. Proiectul de la Buhuși este sprijinit și de Simona Andronic, de la Salina Bacău. 8 SHARES Share Tweet

