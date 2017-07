Acuzaţii foarte grave la adresa unei tinere de 24 de ani, din municipiul Oneşti. Joi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) împreună cu poliţişti au descins la locuinţa ei pentru a efectua o percheziţie domiciliară, într-un dosar de pornografie infantilă. „În cauză există suspiciunea rezonabilă că la data de 8.06.2017, prin intermediul unui site de video-chat pentru adulți, suspecta, în vârstă de 24 de ani, a oferit un spectacol pornografic cu fiica sa minoră, în vârstă de 9 luni, producând astfel și punând la dispoziția celorlalți utilizatori ai site-ului materiale pornografice cu fiica sa minoră”, se arată într-un comunicat DIICOT. Anchetatorii au ridicat din locuinţa tinerei două laptopuri, un hard-disk intern, patru memory-stick-uri, două telefoane mobile și mai multe înscrisuri, ce le-ar putea fi de folos în anchetă. Cei doi minori ai acesteia au fost preluaţi de DGASPC Bacău, iar două persoane au fost ridicate şi conduse la sediul DIICOT din Bucureşti pentru audieri. 13 SHARES Share Tweet

