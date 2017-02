Onești: Situație de urgență pe podul de peste Trotuș

Starea critică a podului rutier peste Trotuș de la Onești se agravează cu fiecare clipă. În urma cu două zile, s-a desprins o parte a balustradei antrenând în cădere atât conductele, cât și cablurile ce traversau podul. S-a rupt și a căzut, cu tot cu gardul de protecție, și o bucată mare din trotuarul deja deteriorat. Situația este cu atât mai dramatică, pentru că vorbim de un pod circulat zilnic de mii de mașini și oameni. Singura măsură de urgență luată a fost amplasarea unui indicator rutier de interzicere a circulației pentru camioanele de tonaj greu.

Încă din luna noiembrie a anului trecut Marcel Ioan Bolos, Secretar de stat din Ministerul Transporturilor, a confirmat, printr-o adresă trimisă Primăriei Onești, că “la podul peste râul Trotuș, de pe DN 11, se constată o stare de deteriorare avansată, impunându-se luarea de măsuri pentru punerea în siguranță a traficului”, autoritățile oneștene au căutat să facă tot ce au putut – au înaintat mai multe memorii către Direcția Regională de Drumuri Iași, la Compania Națională de Drumuri și Ministerul Transporturilor, dar și către parlamentarii ce reprezintă județul Bacău în Parlamentul României. S-a impus și restricționarea circulației rutiere la 10 km/oră pentru vehiculele cu un tonaj mai mic de 40 tone, s-a blocat accesul pe trotuarele pietonale, s-a restrâns lățimea căii de rulare, s-a solicitat luarea unor măsuri alternative de către factorii responsabili, pentru conductele de canalizare, cablurile electrice, conductele de gaz metan.

Podul a fost executat în anul 1980, fiind preluat în administrarea Consiliului Local Onești în anul 2012 de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, fără ca lucrările de reabilitare de care avea nevoie să fie finalizate. Podul are o lungime de 123, 55 m, lățimea părții carosabile fiind de 7.8 m și a celor două trotuare de 3 m. (Ion Moraru)

PNL: “Podul de la Onești nu are culoare politică”

“La mai puțin de două săptămâni de la adoptarea bugetului de stat, Oneștiul este în pragul unei catastrofe, podul peste Trotuș fiind la un pas să se prăbușească.

Parlamentarii liberali băcăuani au încercat să repare decizia Guvernului Grindeanu de a ignora problema DN 11 și au formulat un amendament în sensul finanțării cu 22.500 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea podului. Acest demers a fost însă respins de majoritatea PSD+ALDE, cu 185 de voturi împotrivă. Facem apel pe această cale la toți parlamentarii băcăuani, indiferent de culoarea politică, să sprijine în al doisprezecelea ceas inițiativa nostră de a identifica soluții rapide. O eventuală avarie gravă a podului ar putea izola municipiul Onești și întreaga zonă pentru o foarte lungă perioadă de timp”, se afirmă într-un comunicat al PNL, semnat de Tudorița Lungu și Ionel Palăr, deputați PNL de Bacău. (O.P)

PSD: „Vom discuta cu doamna Sevil Shhaideh”

Miron Smarandache, senator PSD, este de acord cu liberalii, dar nu în totalitate: „Au dreptate că podul nu are culoare politică. De aceea, noi, în ședința comună a Comisiei de administrație publică și a Comisiei de dezvoltare regională am aprobat acest amendament, de fapt am aprobat toate amendamentele PNL. Și în plen, noi, parlamentarii de Bacău ai PSD, am votat toate amendamentele care aveau legătură cu județul nostru, indiferent de formațiunea care le-a propus, PNL, USR etc. Nu e vina noastră că nu au trecut.” Miron Smarandache mai afirmă că primul apel cu privire la degradarea podului peste Trotuș a fost făcut de Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești și că, în mod cert, parlamentarii PSD sunt interesați să găsească o soluție: „Noi vrem să organizăm, cât mai curând, o întâlnire cu toți parlamentarii din Moldova pentru a discuta despre proiectele importante pentru regiune. Separat, fiind sesizați și de primar în privința podului peste Trotuș, vom discuta cu doamna ministru Sevil Shhaideh și îi vom cere sprijinul.” (S.P.)