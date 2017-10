Multimedia O zi dulce pentru copiii de la Școala „Alexandru cel Bun” de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Albinele, micuțele insecte simpatice, de care avem tendința să fugim, ca să nu fim înțepați, au fost invitatele speciale ale elevilor clasei I B Step by Step, de la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Bacău, coordonați de doamnele profesoare pentru înv. primar, Butnaru Carmen –Elena și Solomon Alina-Cristina. Activitatea cu titlul „Ziua albinelor” a avut ca scop lărgirea orizontului de cunoaștere și apreciere a tuturor viețuitoarelor pământului, cultivarea sentimentelor de protecție a lumii vii și de respect față de natură. Învitatul special, apicultorul Axinte Gabriel, le-a explicat copiilor despre importanța albinelor pentru polenizarea culturilor, producând mierea binefăcătoare și alte produse alimentare și medicinale, și cel mai important, susținând ciclul natural al vieții în lume, cum se desfășoară viața în stup, ce rol au matca și trântorii și care sunt atribuțiile albinelor lucrătoare. Mierea, fagurii de miere, ceara curată și propolisul au fost printre produsele apicole pe care elevii le-au mirosit și degustat cu mare plăcere. 1 of 4 Activitatea a avut un puternic impact emoțional, sensibilizând elevii și insuflându-le dragostea, respectul față de aceste mici vietăți atât de importante pentru om. Conform unui vechi proverb românesc „Cel înțelept ca albina, din toate alege ce e mai de folos!”, copiii au avut Albina ca model de hărnicie, de răbdare, perseverență și de muncă în echipă. 1 SHARES Share Tweet

