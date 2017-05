Actualitate Numere roşii de înmatriculare direct pentru 90 de zile de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – băcăuanii care deţin maşini pot obţine numere de înmatriculare roşii pentru o perioadă de 90 de zile, cu obligaţia de a avea asigurarea auto plătită Veste bună pentru băcăuanii care şi-au cumpărat maşini noi sau second hand! Şoferii care nu au posibilitatea să-şi înmatriculeze imediat autoturismul, pot opta pentru eliberarea de numere roşii de înmatriculare provizorii, valabile 90 de zile. Singura condiţie ca să le obţină este să aibă plătită asigurarea pe cele trei luni cât sunt valabile numerele provizorii. Până nu demult, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor elibera numere provizorii valabile doar 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire. “Legislaţia a fost modificată iar beneficiari sunt toţi şoferii din ţară. Deşi acest aspect ar fi trebuit să ne uşureze activitatea, deţinătorii de maşini preferă să stea la cozi câte trei ore şi să ceară numere roşii valabile tot pentru 30 de zile. Acest lucru ne duce cu gândul că avem de-a face cu samsari. Deşi a venit această facilitate către cetăţeni ca să facă economie de bani şi de timp, pentru că poţi plăti o singură autorizare şi un singur set de plăcuţe şi nu trei, persoanele în cauză preferă să le ia plăcuţe tot pentru 30 de zile”, declară cms.şef Claudiu Filimon, şeful SPCRPCÎV Bacău Autorizaţia de circulaţie provizorie şi plăcuţele roşii costă 53 de lei, din care, 40 de lei plăcuţele şi 13 lei autorizaţia. Valabilitatea autorizaţei de circulaţie provizorie nu va putea depăşi data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule. Pentru autovehiculele radiate din parcul naţional şi pentru care se doreşte reînmatricularea în România, reglementarea se aplică doar dacă numerele roşii eliberate pentru ele au fost pe o perioadă mai mică de 90 zile. Dacă s-au eliberat 3 rânduri de numere roşii, reglementarea nu se mai aplică. 0 SHARES Share Tweet

