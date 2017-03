Multimedia Muniție distrusă de ISU de Comunicat de presa -

Luni, 27 martie, echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE" al Județului Bacău a desfășurat în poligonul „Lunca Siretului", din comuna Săuceşti, distrugerea muniţiilor rămase neexplodate rezultate în urma desfăşurării activităţii de asanare a teritoriului judeţului Bacău. Muniţia distrusă, care a constat într-o grenadă ofensivă, un proiectil exploziv calibru 76 mm, două proiectile explozive calibru 75 mm, un proiectil perforant calibru 75 mm, două bombe de aruncător calibru 120 mm și o grenadă de mână ofensivă, a fost asanată în perioada 29.02. – 26.03.2017. Ultima operațiune efectuată de echipa pirotehnică din cadrul I.S.U.J. Bacău a avut loc în data de 28 februarie 2017.