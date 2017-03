Economie Moment de bilanț la Filiala Bacău a CECCAR de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Membrii Filialei Bacău a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) au analizat, vineri, 24 martie, activitatea organizației în anul 2016 și execuția bugetului de venituri și cheltuieli și au aprobat programul de activitate pentru anul în curs. Ei s-au reunit în Adunarea generală de dare de seamă anuală, la care a participat, alături de membrii Consiliului filialei, și o reprezentantă a Consiliului Superior al CECCAR, consiliera Cristina Dorneanu. „Activitatea filialei – a spus, în prezentarea Raportului de activitate, președintele în exercițiu al filialei, Marcel Bulinschi – s-a desfășurat în concordanță cu actele normative care reglementează activitatea CECCAR, dar și cu Regulamentul de organizare și de funcționare a normelor emise de Consiliul Superior și Biroul permanent al Corpului. Principalele activități desfășurate anul trecut au fost actualizarea tabloului experților contabili și contabililor autorizați, avizarea înscrierii în tablou a unor noi membri, organizarea examenelor de acces la profesie și organizarea de cursuri de pregătire tehnică și de etică profesională pentru stagiari. Activitatea Corpului și a filialei a fost mediatizată și au fost organizate examene de acces la profesie. Au avut loc seminarii pe teme profesionale, au fost dezbătute noutățile din Codul Fiscal etc.”. Au fost evocate și acțiunile dedicate Zilei Contabilului din România, sărbătorită în luna septembrie, și participarea la acțiunile organizate de Consiliul Superior, protocolul de colaborare încheiat cu Patronatul Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, dar și colaborarea cu autoritățile locale și cu instituțiile de care este legată activitatea profesioniștilor contabili. Membrii filialei au dezbătut și problemele principale cu care s-au confruntat anul trecut, respectarea statutului experților contabili judiciari fiind și de această dată una dintre aceste probleme. Adunarea generală a aprobat alegerea unui nou auditor în cadrul filialei, care este expertul contabil Liliana Puiu, dar și completarea listei experților contabili de onoare, pe care apare acum și Grigore Rădăuceanu, precum și completarea Comisiei de disciplină a filialei, din care face parte, de vineri, expertul contabil Constantin Cristea. Membrii filialei au mai procedat la aprobarea listei cabinetelor contabile care vor fi supuse auditului în anul 2018 și au validat rezultatul alegerilor președintelui filialei pentru mandatul 2018 – 2022, câștigate de expertul contabil Radu Mihai Făghiean (președintele este ales cu un an înaintea începerii mandatului și are drept de a candida numai pentru două mandate).

Consiliera Cristina Dorneanu a dat, la final, asigurări membrilor filialei că problemele subliniate în adunare vor ajunge în atenția Consiliului Superior al CECCAR. Între altele, vor fi analizate și protocoalele încheiate de filială pe tema experitizelor judiciare la care iau parte 120 de membri ai Biroului de Expertiză Judiciară. Cristina Dorneanu i-a îndemnat pe membrii filialei să fie în continuare activi, să țină legătura cu conducerea filialei și să-și spună păsurile acesteia, dar și să procedeze la o diversificare a serviciilor oferite de ei, pentru a menține inteseul pentru aceste servicii.

