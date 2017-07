Prefectul județului Bacău, Maricica Luminița Coșa, i-a convocat luni, în sala de conferințe a Direcției de Sănătate Publică (DSP), pe medicii de familie din localitățile în care există copii nevaccinați împotriva rujeolei: Asău, Coțofănești, Stănișești, Tg. Ocna, Motoșeni, Horgești, Valea Seacă, Pîncești, Sascut și Racova. Alături de medici, au fost prezenți la discuții Marius Gabriel Gheorghiță, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Bacău, Ion Marius Savin, directorul Casei de Asigurări de Sănătate, Elena Stîngă, președintele Colegiului Medicilor, și Carmen Arim, directorul DSP Bacău. Săptămâna trecută, prefectul a participat la întâlnirea cu asistenții medicali comunitari din județ, tema dezbaterii fiind aceeași: campania de vaccinare antirujeolă. Ambele întâlniri au fost organizate la solicitarea prefectului, care dorește ca această campanie să fie cât mai eficientă. „Sănătatea unei comunități trebuie să fie preocuparea noastră, a tuturor, autorități, medici, biserică și, înainte de toate, a familiei. Sănătatea copiilor trebuie să reprezinte pentru toți prioritatea zero!”, a declarat Maricica Coșa, prefectul județului Bacău. 7 SHARES Share Tweet

