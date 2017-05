Actualitate Mihai Gosav a câştigat argintul la Campionatul Naţional de Unifight al MAI de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – a fost ultima sa participare la o competiţie a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) – de curând a promovat un concurs şi a trecut în corpul ofiţerilor la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna Mihai Gosav, agent şef principal în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău, a făcut încă o figură frumoasă înainte de a părăsi funcţia din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi a porni pe un alt drum în cariera sa. Zilele trecute, el a participat la Campionatul Naţional de Unifight al cadrelor MAI, alături de peste 70 de sportivi de la toate structurile acestui minister, respectiv Poliţie, Jandarmerie, Poliţie de Frontieră şi Pompieri. Competiţia s-a desfăşurat la

Sala „Leonard Doroftei" din Ploieşti, iar Mihai Gosav a obţinut medalia de argint la categoria +100 kg. „În primul rând vreau să mulţumesc pe această cale coducerii IPJ Bacău pentru sprijinul acordat de-a lungul carierei mele sportive, iar cea mai mare realizare a mea este trecerea în corpul ofiţerilor în urma examenului pe care l-am absolvit la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna", a declarat Gosav. Aflându-se la ultima participare pentru MAI, sportivul părăseşte competiţia cu fruntea sus, având un palmares bogat în acest sport. Este maestru al sportului, vicecampion european de unifight (Moscova 2011) şi de patru ori medaliat cu bronz la campionatele mondiale de unifight (Kaliningrad 2008, Cehia 2009, Rusia 2010 şi 2011). Practică judo din 1981 şi de zece ani participă la competiţiile naţionale şi internaţionale de unifight (o artă marţială de contact care provine din Rusia şi este folosită pentru pregătirea trupelor speciale de intrvenţie. Este singurul poliţist în activitate medaliat la două sporturi de contact diferite, la campionate mondiale şi europene. În 2012 a câştigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de Judo „Grand Master" la Miami – SUA, iar anul trecut aurul la „Jocurile Europene ale poliţiştilor şi pompierilor" din Spania. Chiar dacă pleacă din Poliţie, nu înseamnă că renunţă la competiţii. Următoarea sa participare va fi în vară la Campionatul Mondial de Judo Grand Master din Italia.

