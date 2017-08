Doamna prefect Maricica Cosa a participat astăzi 19 august împreună cu subprefectul județului, Ivancea Valentin, alături de președintele Consiliului județean Bacău, domnul Sorin Brașoveanu,vicepresedintele Consiliului Județean Bacău, Marius Gabriel Gheorghiță și alte oficialități locale si județene, la evenimentele reunite sub egida ”Memoria Oituzului”. La această importantă manifestare au mai participat domnul Mircea Dușa, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, ministrul pentru Relația cu Parlamentul, domnul Viorel Ilie. Sfânta Liturghie arhierească a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Ioachim și a fost urmată de un ceremonial militar și religios la Monumentul Eroilor din comună. ”Memoria Oituzului” se înscrie în sfera amplă a manifestărilor dedicate Centenarului luptelor din 1917 când, pe aceste meleaguri au avut loc bătălii hotărâtoare pentru soarta războiului, dar și a României, în anii ce au urmat. 1 of 46 FOTO: Baza 95 Aeriana 14 SHARES Share Tweet

