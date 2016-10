Medici din Bacau si Vaslui trimisi in judecata pentru ca ar fi eliberat fise auto unor persoane cu afectiuni grave

Procurorii de la Parchetul de pe lânga Tribunalul Vaslui au trimis in judecata 17 persoane, medici, asistenti sau colaboratori ai unei clinici medicale private din Bacau, care avea punct de lucru in Vaslui.

In fata judecatorilor va ajunge si proprietara acestei clinici. Toti cei din dosar sunt acuzati de constituire de grup infractional organizat, fals intelectual si instigare la fals.

Acestia ar fi eliberat fise medicale pentru candidatii la examenul de obtinere a permisului auto fara ca pacientii sa fie prezenti sau pe numele unora cu afectiuni medicale incompatibile cu calitatea de sofer.

Din judetul Bacau sunt medici de medicina interna, psihiatrie sau ORL. Ancheta in acest dosar a inceput dupa ce presedintele Colegiului Medicilor din Vaslui a depus o plângere la parchet in care reclama modul in care unii pacienti obtin avizul medical de a merge la examenul auto, desi erau sufereau de afectiuni grave.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Vaslui.