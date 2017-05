Onesti “Marșul absolvenților” la Onești de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Oneștiul a fost cuprins de freamătul tinereții odată cu desfășurarea, pe străzile municipiului a “Marșului absolvenților”. Astfel , pe bulevardele municipiului de pe Trotuș au defilat, cu bucuria încheierii anilor de liceu, în jur de 800 de liceeni, care au stârnit prin clipe de bucurie, admirația oneștenilor. Din partea de jos a municipiului, un adevărat “șuvoi” au format liceenii de la Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” și de la colegiile tehnice “Gheorghe Asachi” și “Petru Poni”, ei întâlnindu-se și cu cei de la Colegiul Sportiv “Nadia Comăneci”. Însoțiți de mașini ce aveau boxe din care răsunau acordurile cântecului “Ani de liceu” dar șI de trupe de majorete, liceenii s-au îndreptat spre sediul Primăriei Onești, unde a fost amenajată o impozantă scenă. Pornind de la Liceul Tehnologic, din zona Casei de Cultură a Sindicatelor și străbătând partea de sus a Oneștiului, un alt șir de liceeni, cărora li s-au alăturat cei de la Colegiul Național “Grigore Moisil”(ei având în frunte pe vajnicul profesor de matematică, Gheorghe Sorta – în foto), s-au îndreptat către Primăria municipiului. Pe o vreme splendidă, de vară, în fața acestei instituții Nicolae Gnatiuc, primarul Oneștiului, le-a adresat un mesaj încurajator absolvenților, cu imboldul de a avea curaj să își propună ținte înalte, pe care să le îndeplinească. Rând pe rând au fost prezentați șefii de promoție ai colegiilor și liceelor oneștene, care au vorbit colegilor lor dar și profesorilor ce i-au avut alături până la pragul absolvirii. Este de evidențiat faptul că la Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” (cu un număr de șapte clase de absolvenți), au fost desemnate șefe de promoție elevele Denisa Ionela Axinia și Sânziana Momanu. Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, ce a avut 175 absolvenți, a desemnat ca șef de promoție pe Valentina Dobrea în timp ce dintre cei 200 absolvenți ai Colegiului Național “Grigore Moisil” liceana Teodora Zahiu a reușit ca să câștige titlul de “șef de promoție” cu media 10! Iulian Spiridon, șef de promoție la Colegiul Tehnic “Petru Poni” (care a avut cinci clase a XII a), s-a adresat absolvenților oneșteni cu gândul “să nu pierdeți speranța unui viitor luminos!” De la Colegiul Sportiv “Nadia Comăneci” 80 absolvenți pornesc în viață, cea care a obținut titlul de șef de promoție fiind gimnasta Mirela Mihaela Grădinaru. Pe scena din fața primăriei oneștene au urcat și șefii de promoție de la Liceul Teologic “Fericitul Ieremia” (Claudiu Balaș) precum și de la Liceul Tehnologic, Sabina Gabriela Gondoș iar spre bucuria tuturor absolvenților, la finalul festivității, a evoluat într- un recital interpreta de muzică ușoară Lora, care, susținută de orchestră și de dansatoare, a prezentat mai multe melodii de pe albumul ce l-a lansat recent. 0 SHARES Share Tweet

