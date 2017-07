Pentru al patrulea an consecutiv, Centrul Părinții Spun Prezent (CPSP) din Bacău se alătură asociațiilor și ONG-urilor de profil din România pentru a marca, în intervalul 1-7 august, Săptămâna Internațională a Alăptării. În acest sens, joi, pe 3 august, între orele 15.00 – 17.00, mămicile de nou-născuți, dar nu numai, precum și tăticii care vor să le susțină sunt așteptați în Parcul Cancicov din Bacău la tradiționala plimbare pe așa-numita Alee a Alăptării. ”A devenit o tradiție ca în Săptămâna Internațională a Alăptării să organizăm Aleea Alăptării, o întâlnire a mămicilor care alăptează, care au alăptat, care și-au dorit să poată alăpta, dar au întâmpinat dificultăți și a viitoarelor mămici. Ne întâlnim să povestim, să lansăm mesaje pozitive despre alăptare și să setăm un exemplu: că nevoia de foame a copilului (alăptarea) în public, nu este o rușine”, spune psiholog, consilier parental Celina Toni Ivan, președinta CPSP Bacău. De la an la an, evenimentul ”Aleea Alăptării” strânge și în Bacău tot mai multe participante, la toate acțiunile fiind prezent și un consilier în alăptare. Și în acest an, mămicile vor primi consultanță de la Ștefana Bosoancă, educator prerinatal, consultant în alăptare și doula (asistență și sprijin pentru femei aflate în momente precum sarcina, nașterea și perioada postnatală, n.r.). 11 SHARES Share Tweet

