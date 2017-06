Social Mai multe curţi au fost inundate în comuna Agăş de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În urma precipitaţiilor din ultimele ore, s-au înregistrat probleme în comuna Agăş. Echipele de pompieri băcăuani, ale altor structuri din MAI şi de la Direcţia Apelor, coordonate din timp de conducerea Prefecturii Bacău, au constatat că în satul Diaconeşti au fost inundate trei beciuri şi o curte, iar în satul Preluci, tot din comuna Agăş, alte şase curţi. Când au văzut că apa le intră în gospodării, oamenii au sunat şi ei la 112 pentru a solicita intervenţia salvatorilor şi, din fericire, nicio casă nu a fost inundată. În satul Beleghet un copac a fost pus la pământ de furtună şi a rupt firele de la reţeaua de electricitate, care au rămas atârnate deasupra unei ape, zona fiind izolată pentru intervenţia echipajelor de specialitate care au remediat situaţia. Şi între localităţile Diaconeşti şi Beleghet un stâlp de electricitate, amplasat pe malul unui pârâu, s-a înclinat şi a fost cât pe ce să lase în beznă circa 400 de consumatori. Şi aici s-a intervenit rapid pentru branşarea acestora pe o altă linie şi scoaterea stâlpului respectiv de sub tensiune. Pompierii de la ISU Bacău au continuat şi joi misiunile de monitorizare pe râurile pe care s-au anunţat creşteri de debite. FOTO: Arhiva Desteptarea 2 SHARES Share Tweet

