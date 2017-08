Un semnal vine la redacţie de pe strada Silozului din Bacău, “ultima frontieră”, după cum mai este cunoscută, deoarece se află pe graniţa cu Letea Veche. Două reportaje publicate în ziarul Deşteptarea, din 2012 şi 2015, aveau în conţinut nemulţumirile cetăţenilor, indiferent de ce scrie pe buletin la adresă: lipsa apei potabile, a canalizării şi a asfaltului. “Tot ne promit, din patru în patru ani, că se face canalizare, că se pune asfalt. Nimic până acum. Am solicitat răspuns de la ambele primării, şi de la Letea Veche şi din Bacău. Vedeţi, nu s-a schimbat nimic. Cât să mai aşteptăm?”, ne spuneau atunci locuitorii de pe Silozului. Săptămâna trecută am fost din nou pe strada de graniţă. Printr-un proiect, finanţat cu bani de la Bugetul Local al comunei Letea Veche, în 2016 a fost finalizată lucrarea de aducţiune a apei potabile, şi tot în 2016 au început lucrările de canalizare, prin proiectul “Extindere infrastructură edilitară şi infrastructură rutieră de interes local: Obiect 2, Reţea de canalizare, beneficiar UAT Letea Veche. Termenul de finalizare, după cum este consemnat pe panoul de identificare, a fost luna august 2016. “Nu ştiu ce se întâmplă, au montat canalizarea pe porţiune de stradă, iar acum s-au oprit. Nimeni nu spune ce se întâmplă, a trecut vara şi lucrarea nu este gata, după cum a promis primarul de la Letea Veche”, spune un cetăţean de pe stradă. Pentru a lămuri situaţia de pe Silozului, am solicitat informaţii de la Primăria Letea Veche, primarului Petru Dochiei. “În acea zonă am făcut investiţii importante, finanţate de la bugetul local, am introdus apă, acum se lucrează la canalizare. Deocamdată lucrările au fost întrerupte, deoarece se aşteaptă o nouă soluţie de la proiectant, la o problemă apărută pe traseu. Îi asigur pe locuitori că zilele acestea se vor relua şi lucrarea va fi finalizată în cel mai scurt timp.”

Petru Dochiei, primarul din Letea Veche Lucrarea este mult mai complexă, deoarece în proiectul de investiţie sunt cuprinse şi străzile Bujorului, Trandafirului şi Lalelelor, urmează racordările, probele şi recepţia. De asemenea, sunt veşti bune şi în ceea ce priveşte asfaltarea, în 2018, după cum afirmă edilul comunei, vor demara lucrările de asfaltare a mai multor străzi din zonă, printre care şi pe Silozului, lucrări prevăzute în programul de investiţii 2016-2020, ceea ce va duce la creşterea nivelului de confort al locuitorilor.

