Economie „Litoralul pentru Toți" se vinde de la 159 de lei de Petru Done - Programul „Litoralul pentru Toți", ediția de primăvară, derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc până pe 18 iunie, menține tarifele din ediția de toamnă, care se înscriu între limitele 159 – 605 lei pentru șase nopți și pentru o persoană. În zona Mamaia – Constanța – Eforie tarifele maximale ajung la 205 lei la un hotel cotat cu o stea, 235 lei 2 stele și 265 lei 3 stele – fără mic dejun. Pentru varianta cu mic dejun se percep 315 lei la hotel de 2 stele, 425 lei la 3 stele, 485 lei la 4 stele și 605 lei la 5 stele. Pentru sudul litoralului (stațiunile Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche) tarifele maximale ajung la 159 lei la un hotel de o stea, 179 lei la 2 stele și 199 lei la 3 stele – fără mic dejun. În schimb, pentru varianta cu mic dejun se percep 269 lei la 2stele, 329 lei la 3stele, 379 lei la 4stele sau 469 lei la 5 stele. Perioada de desfășurare a acestei ediții a programului ar putea fi prelungită. Nu se dau camere în regim de single sau partaje fără acordul hotelierului, dar se pot valorifica și sejururi mai mari de 6 nopți. Pentru prestatorii care oferă servicii de cazare cu mic dejun sau all inclusive, valoarea mesei va fi stabilită de fiecare prestator în parte. Sejururile achitate nu sunt transmisibile și nu se permite restituirea sumelor plătite decât în condițiile legii. Oferta va fi valorificată numai prin agențiile de turism. Taxele locale se achită separat de turiști, la recepția hotelului. Sistemul de vânzare a programului „Litoralul pentru Toți" este primul venit, primul servit. Până luni, 29 mai, erau înscrise în program 12 hoteluri de 2 și 3 stele.

