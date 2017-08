Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va organiza o nouă licitație pentru realizarea proiectului „Varianta de ocolire Bacău” (Centura Bacău). Până la sfârșitul acestui an – a precizat directorul general al companiei, Ștefan Ioniță -, este programată parcurgerea întregii proceduri de licitație și de atribuire a contractului și se estimează că în ianuarie 2018 va fi semnat contractul cu noul antreprenor. Ulterior, în cel mai scurt timp posibil – a adăugat Ștefan Ioniță în răspunsul oficial dat de CNAIR unui solicitant -, va fi emis ordinul de începere a lucrărilor. „În vederea licitării lucrărilor rămase de executat pentru obiectivul Varianta de ocolire Bacău – a transmis directorul general -, CNAIR a întocmit documentația pentru demararea noii proceduri de achiziție publică. Termenul estimativ de transmitere a documentației de atribuire în vederea proiectării și execuției lucrărilor de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice este luna august”. Relicitarea lucrărilor cuprinde realizarea structurii rutiere în profil transversal complet de autostradă pe sectorul care este comun cu traseul proiectului Autostrăzii Moldova, între Km 2 și Km 18, circa jumătate din total, sector care anterior era prevăzut a se realiza la profilul transversal complet de autostradă adaptat terasamentului. Se mai promit panouri fonoabsorbante, perdele forestiere de protecție, podețe pentru circulația faunei, parapeți metalici de separare a sensurilor și panouri cu mesaje variabile și sisteme de transport inteligent. Proiectul centurii rutiere Bacău a fost reziliat în primăvara acestui an, după ce CNAIR și constructorul turc Eko Insaat Ve Ticaret l-au adus la 3% din total. Directorul general al CNAIR nu a precizat și valoarea noilor lucrări, dar presa a avansat suma de 1,19 miliarde de lei (față de 393 de milioane de lei valoarea contractului semnat cu firma turcă Eko Insaat Ve Tic), considerată însă prea ridicată de ingineri. Aceasta este considerată prea ridicată de către ingineri din cadrul proiectului. Investiția ar urma să fie realizată în 36 de luni. 0 SHARES Share Tweet

