Angajaţii unei balastiere, din satul Radomireşti, comuna Letea Veche, au fost cei care au alertat autorităţile, luni seară, după ce un bărbat de 57 de ani, din satul Furnicari, comuna Tamaşi, ar fi intrat în râul Siret şi nu a mai ieşit. Omul lucra ca paznic la o altă balastieră din apropiere şi la un moment dat le-ar fi spus că se duce să cumpere ţigări, din satul Coteni, aflat pe malul celălalt al râului. A intrat în apă ca să treacă înot, dar l-ar fi văzut cum se duce la fund şi nu a mai ieşit. Unul dintre ei a alergat imediat să-i sară în ajutor, însă nu a mai putut face nimic. „A fost aici la baracă şi a zic să se duce să ia ţigări de la Coteni. L-am văzut că înota, la un moment dat s-a întors către malul acesta, dar nu a ieşit şi s-a dus iar înot către Coteni. Nu ştiu ce a vrut să facă, dar a ridicat din mâini şi s-a dus. A strigat, eu m-am dus repede, dar degeaba. Atunci am sunat la 112”, spunea Costel Trifan, martor. Oamenii care lucrează în zonă spun că râul este foarte periculos din cauza excavaţiilor. „A venit aseară la noi şi a intrat în apă ca să se ducă să ia ţigări. S-a dus, s-a întors şi nu l-am mai văzut. Dacă ieşea la mal de prima dată se salva, dar nu ştiu de ce el s-a întors din nou ca să treacă înot. Este foarte periculos în Siret. Aici se sapă la patru – cinci metri şi sunt multe găuri”, spunea angajatul unei balastiere din zonă. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău au început căutările încă de luni seară şi le-au reluat marţi dimineaţă, împreună cu scafandrii, care au intrat în apă din locul unde martorii au indicat că l-au văzut pe bărbat ultima dată. La faţa locului s-a deplasat şi un echipaj Smurd cu medic, care să asigure asistenţa medicală pentru salvatori pe timpul intervenţiei. Râul Siret, pe toată raza comunei Letea Veche, are multe porţiuni cu apă mică şi cu insule, dar şi foarte multe gropi, pentru că acolo sunt balastiere, şi sunt periculoase chiar şi pentru cei care ştiu să înoate bine. Bărbatul care este acum căutat de salvatori ştia să înoate, însă se pare că forţa curenţilor a fost mai mare. Tot în râul Siret s-au înecat, vara trecută, şi două adolescente de 13 şi 15 ani, din Letea Veche, care au intrat să facă baie în zona unei balastiere din satul Holt. 50 SHARES Share Tweet

