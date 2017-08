O fata de 16 ani si un baiat de 23 ani s-au inecat in raul Siret, duminica seara, unde au venit la scaldat impreuna cu mai multi prieteni. Fata nu stia sa inoate si a intrat in apa de mana cu baiatul, dar au ajuns intr-o zona unde apa era adanca si au fost luati de curenti. Au strigat dupa ajutor, iar un tanar a sarit imediat si a incercat sa o salveze pe fata, insa nu a reusit, pentru ca ar fi fost trasa de picior de baiatul de 23 ani si s-au inecat amandoi. Pompierii au inceput cautarile de duminica seara, iar astazi continua misiunea impreuna cu scafandrii. 26 SHARES Share Tweet

