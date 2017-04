Top Story Leonard Pădureanu și Liviu Goian, arestați pentru 30 de zile de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter UPDATE: Administratorul public al municipiului Bacău, Leonard Pădureanu, și Liviu Goian, fostul președinte al Asociației Sport Club Bacău, au fost arestați, de judecătorii de la Tribunalul Bacău, pentru 30 de zile, după ce procurorii i-au reținut pe cei doi. Ambii au contestat decizia de arestare. COMUNICATUL PARCHETULUI: Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații: 1. Pădureanu Leonard Stelian, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare, prev. de art. 295 al. 1 C.p. prin raportare la art. 309 al. 1 C.p., folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 al.1 lit. b din legea 31/1990 şi deturnare de fonduri, prev. de art. 307 al. 2 C.p., fiecare cu aplicarea art. 35. al. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 al. 1, 2 C.p., constând în aceea că: – în calitate de preşedinte al SC SPORT CLUB BACĂU SA, în perioada 2011 -2014, a acordat diferite sume de bani, provenite din majorările capitalului social prin aport în numerar depus de UATC Bacău,

reprezentând venituri ale jucătorilor, antrenorilor, staff-ului tehnic din convenţii civile/ contracte de muncă încheiate cu aceştia, respectiv contracte de prestări servicii, toate cheltuielile fiind făcute în interesul echipei de fotbal aparţinând altei persoane juridice – Asociaţiei Sport Club

Bacău, aceasta din urmă fiind afiliată Federaţiei Române de Fotbal, cauzând un prejudiciu iniţial de 2.300.000 lei; – în calitate de preşedinte al SC SPORT CLUB BACAU SA, în perioada decembrie 2013 – mai 2014, a acordat împrumuturi din sumele primite ca aport în numerar de la bugetul local al U.A.T.M. Bacău, către Asociaţia Sport Club BACĂU, reprezentată de GOIAN LIVIU (care avea şi calitatea de membru al C.A. al SC SPORT CLUB BACAU SA ), fară dobândă şi fară garanţie, 4 contracte de împrumut, în sumă totală de 395.000 lei, din care au fost restituiţi doar 100.000 lei, act material prin care, pe de o parte a

folosit creditul societăţii, cu rea-credinţă, într-un scop contrar intereselor acesteia, iar pe de altă parte a schimbat destinaţia fondurilor acordate societăţii de U.A.T.C. Bacău în scopul sprijinirii sportului băcăuan . 2. Goian Liviu, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, prev. de art. 244 al. 1, 2 C.p., instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 322 al. 1 C.p., delapidare, prev. de art. 308 al.1 C.p. rap. la art. 295 al.1 C.p., complicitate la delapidare, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 295 al. 1 C.p. prin raportare la art. 309 al. 1

C.p., cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi deturnare de fonduri, prev. de art. 307 al. 2 C.p., fiecare cu aplicarea art. 35. al. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p., constând în aceea că: – în calitate de preşedinte al Asociaţiei SPORT CLUB BACAU, a dispus cu privire la fondurile acordate prin intermediul a două contracte de finanţare nerambursabilă din fonduri publice încheiate cu U.A.T.M. BACĂU, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în baza Proiectului „SPORT CLUB”- viitorul fotbalului băcăuan, în valoare de 560.000 lei (Contractul nr.68667/22.03.2012), respectiv Proiectul „SPORT CLUB”- drumul spre liga a-II-a. în valoare de 1.200.000 lei (Contractul nr.68864/29.04.2013), schimbând destinaţia acestora cu privire la o parte din sumele acordate, contrar dispoziţiilor legale; – în calitate de preşedinte al Asociaţiei SPORT CLUB BACAU, a dispus întocmirea unor situaţii (tabele reprezentând sumele primite cu titlu de indemnizaţie hrană) care au stat la baza justificării fondurilor acordate de UATM Bacău în baza legii nr. 350/2005, care prezentau o situaţie neconformă (în realitate, parte din persoanele menţionate în acele tabele neîncasând sumele de bani), în baza acestor situaţii fiind virate tranşele nerambursabile, fiind astfel induşi în eroare funcţionarii din cadrul Primăriei Bacău cu ocazia aprobării plăţilor; – şi-a însuşit sumele nevirate în baza documentelor menţionate anterior sau a dispus virarea acestora în conturile unor persoane care nu aveau dreptul obţinerii acestor sume, cauzând un prejudiciu iniţial în valoare de 2.300.000 lei, din care suma de 445.070 de lei virată către diferite persoane care au avut cunoștință despre comiterea faptelor; – în calitate de reprezentant legal al SC Sport Club Bacău SA (membru al Consiliului de Administrație ) a încheiat convenţii civile cu diferite persoane (antrenori, jucători, staff) în baza cărora s-au plătit din conturile societăţii sumele de bani aferente convenţiilor, cunoscând că persoana

juridică în cauză nu deţinea o echipă de fotbal (echipa de fotbal aparţinând Asociaţiei SPORT CLUB BACAU, la care suspectul era preşedinte). În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii până la concurența prejudiciului cauzat prin săvârșirea faptelor. Inculpații au fost arestați preventiv la data de 06.04.2017, pentru o perioadă de 30 de zile. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie recunoscut de lege în favoarea inculpaților şi prevăzut de art. 4 din C. Proc. Pen. şi art. 6 alin. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Știrea inițială: Leonard Pădureanu, administratorul public al municipiului Bacău, a fost reținut, joi, pentru 24 de ore, de procurorii băcăuani, fiind acuzat de mai multe infracțiuni de delapidare, deturnarea de fonduri și folosire cu rea credință a bunurilor din patrimoniul public. În același dosar ar fi fost reținut și Liviu Goian, fost președinte al Asociației Sport Club Bacău. Cei doi sunt acuzați de infracțiuni legate de finanțarea de la bugetul local al municipiului Bacău a echipei de fotbal locale. Procurorii au confirmat reţinerea acestora, însă nu au oferit alte informaţii. „Au fost reţinute două persoane, administratorul public Leonard Pădureanu şi Liviu Goian. Urmează să fie prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă”, a declarat procuror Raluca Cobzaru, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. Primarul Cosmin Necula a declarat ca nu detine informatii despre dosarul in care a fost retinut administratorul public al municipiului. “În cazul în care se va lua măsură arestului preventiv, automat se va lua și măsura suspendării din funcție a domnului Pădureanu și delegarea unei alte persoane care să îi preia atributiunile”, a spus primarul Necula, care nu a făcut cunoscut și numele unui eventual înlocuitor. 87 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.