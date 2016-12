Lansarea Proiectului „Cinema History” in Moinesti

Sala de festivitati a Primariei Moinesti s-a umplut, zilele trecute, de elevi si de invitati, cu ocazia lansarii Proiectului Judetean Educativ „Cinema History”, initiativa a Scolii Gimnaziale „George Enescu” Moinesti, cu sustinerea Centrului National de Cinematografie România.

Promotorii acestui eveniment – director prof. dr. Alina Pistol (foto), prof. Anca Mares si bibl. Lacramioara Onea, si-au propus sa insufle elevilor pasiunea pentru arta cinematografica si sentimentul patriotismului, prin proiectarea unor filme românesti cu tematica istorica, precum si obtinerea performantei scolare, prin asimilarea, in acest fel, a unor noi competente si cunostinte.

Proiectul a adus laolalta, in calitate de parteneri, 16 scoli, asociatii si institutii din judetul Bacau, printre care U.A.T. Moinesti, Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu” Bacau si Asociatia Bibliotecarilor din România. Participantii la acest eveniment s-au bucurat si de prezenta inspectorului de istorie, profesor Radu Mihaila, precum si a dr. Marian Istina, care s-au adresat publicului in preambulul proiectiei filmului Burebista.

In editiile viitoare ale proiectului, publicul format din elevi si profesori va avea ocazia sa vizioneze alte sapte filme istorice românesti, din patrimoniul national al cinematografiei – „Columna”, „La rascrucea marilor furtuni”, „Stefan cel Mare”, „Vaslui 1475”, „Drumet in calea lupilor”, „Dimitrie Cantemir”, „Mihai Viteazu” si „Tudor”, in cadrul Centrului Cultural ,,Lira” Moinesti.