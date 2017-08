Weekendul prelungit de sărbătoarea Sfintei Maria a fost prilej pentru voluntarii Centrului Regional de Ecologie Bacău să viziteze mai intens lacurile din județ din ariile naturale protejate aflate în custodie. Din fericire, vizitele pe lacurile Bacău, Lilieci, Galbeni și Răcăciuni au scos din aparatele de filmat ale ecologiștilor noi dovezi ale minunilor pe care natura le poate face, din nefericire însă, au confirmat și efectele negative produse de… natura umană, cum ar fi mizeria crasă lăsată de unii pe malurile lacurilor sau braconajul piscicol. Astfel, monitorizările s-au lăsat cu scoaterea din lacurile menționate a sute de metri de plase ilegale de pescuit în care, din nefericire, erau deja prinși pești din diferite specii. Plasele au fost ridicate în vederea distrugerii, iar peștii au fost eliberați. ”Din nou lacurile Bacău, Galbeni, Răcăciuni… Mai scoatem o plasă, mai aruncăm un ochi, pentru că protecția naturii şi combaterea braconajului se fac în teren”, au postat, pe rețeaua de socializare Facebook, membrii CRE Bacău, atașând, întru confirmare, fotografii cu plasele ilegale de pescuit și peștii prinși de braconieri în acestea. În același timp, voluntarii ecologiști continuă să facă publice, prin fotografii de la ”fața locului”, dovezi ale nesimțirii și lipsei de educație ale unor semeni care, în aceleași zile libere, au transformat malurile lacurilor din frumoase zone de agrement, în loc de depozitare, de fapt, a propriei lor mizerii. Ecologiștii au strâns, și în aceste zile, kilograme de deșeuri menajere. Cu ghilimelele de rigoare, singurul comentariu pe care voluntarii ecologiști l-au făcut după publicarea fotografiilor cu mizeria de pe mal a fost: ”Mulțumim tuturor celor care au grijă să țină această zonă curată…”. În paralel, publicarea fotografiilor cu frumusețile naturale ale ariei naturale protejate ne face să ne întrebăm dacă nu cumva aceste frumuseți ar trebui, de fapt, ținute la secret tocmai pentru a nu ajunge să fie distruse de lipsa de educație a unor semeni. Din păcate, foarte numeroși… 207 SHARES Share Tweet

