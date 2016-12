Social La ISU Bacău, Moş Crăciun a venit cu autoscara bătrânelul a intrat pe geam şi a adus pentru copiii pompierilor băcăuani un sac de daruri de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău a răsunat vineri dimineaţă de colinde. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, unitatea a organizat „Duelul Colindelor” la care s-au înscris peste 60 de pompieri de la ISU Bacău, Detaşamentul de Pompieri Bacău, Detaşamentul Moineşti şi Oneşti. Salvatorii au luat competiţia în serios şi după zile întregi de repetiţii au apărut în faţa colegilor unde au susţinut un adevărat concert, fiind răsplătiţi cu aplauze şi felicitări. După Crăciun ei vor trebui să revină pe „scenă” şi cu ceva urături şi abia după această etapă una dintre echipe va fi desemnată câştigătoare. Aceasta a fost însă prima parte a activităţii, pentru că în sală au fost prezenţi şi mai mulţi prichindei, copiii pompierilor, care aşteptau nerăbdători să vină Moş Crăciun. În final, Moşul şi-a făcut apariţia, dar nu oricum ci cu autoscara folosită de militari pentru intervenţii la înălţime. Bătrânelul a intrat în sala de la etajul doi pe geam, spre încântarea micuţilor, şi a adus cu el un sac plin de daruri. Pentru a-şi primi cadoul, fiecare copil a trebuit să spună o poezie şi i-a cam pus în încurcătură pe cei mai mici dintre ei, care nu au învăţat încă să vorbească. Dar Moşul a fost bun şi în cazul lor a făcut excepţie, însă s-au înţeles ca la anul ei să vină cu două poezii pregătite din timp. 156 SHARES Share Tweet

