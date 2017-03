Multimedia Jandarmii şi poliţiştii le-au oferit băcăuancelor flori şi mărţişoare de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În prima zi de primăvară, militarii de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bacău le-au dăruit doamnelor şi domnişoarelor, care au trecut astăzi prin centrul oraşului, mărţişoare personalizate, făcute în unitate. Nici poliţiştii de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău n-au întrerupt tradiţia şi au ieşit în trafic. Agenţii de la Serviciul Rutier le-au oprit pe şoferiţe pentru a le „amenda” cu flori şi mărţişoare, dar nici băcăuancele care se deplasau pe trotuar nu au fost uitate. 1 of 10 0 SHARES Share Tweet

