Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) a decis intensificarea acţiunilor de verificare a disciplinei în construcţii cu precădere în cazul clădirilor de interes public (spitale, şcoli, grădiniţe). Măsura a fost decisă pentru a se preveni apariţia unor situaţii precum cele de zilele trecute în vestul țării ca urmare a fenomenelor meteorologice agresive. „ISC, a anunțat conducerea Inspectoratului – va verifica în permanenţă calitatea construcţiilor, a conformităţii materialelor folosite pentru realizarea acestora şi a respectării disciplinei în construcţii la nivelul întregii ţări. Scopul controalelor efectuate nu este neapărat cel de a sancţiona, ci, în primul rând, de a remedia deficienţele constatate, astfel încât să se evite evenimentele nedorite, iar siguranţa cetăţenilor să nu fie pusă în pericol". În acest sens, ISC colaborează cu autorităţile administraţiilor publice locale, al căror rol este de a elabora politicile la nivel local privind dezvoltarea urbanistică a unităţilor administrativ-teritoriale administrate şi de a supraveghea respectarea disciplinei în construcţii de către toţi factorii (investitori, diriginţi de şantier, proiectanţi, verificatori de proiecte, executanţi, responsabili tehnici cu execuţia, experţi tehnici, laboratoare de analize şi încercări în construcţii, producători de materiale şi produse pentru construcţii etc.).

