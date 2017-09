Un timisorean a reusit sa pacaleasca mai multi oameni de afaceri bacauani carora le-a promis finantari din fonduri europene pentru cumpararea unor masini si utilaje.

Ion Laszlo (53 de ani) se dadea drept „avocatul” Bancii Europene si pretindea ca detine o societate denumita „Europa Fond Acces TURKA”. Discutiile si negocierile cu firmele tepuite se purtau la Frankfurt pe Main, la sediul Centrului de Afaceri Messer Turm, unde Laszlo sustinea ca isi are sediul societatea sa.

Acest mod de lucru ingenios i-a pacalit rapid pe mai multi administratori de firme care au virat in contul lui Laszlo peste 200.000 de euro. Ion Laszlo a mai fost cercetat si in Germania pentru infractiuni similare.

Tribunalul Bacau l-a condamnat, pentru inselaciune, la 6 ani de inchisoare, iar luna aceasta se va judeca la Curtea de Apel recursul Parchetului de pe lânga Tribunal. Ion Laszlo este dat in urmarire pentru executarea unui mandat european de arestare.

Ion Laszlo a fost trimis in judecata dupa ce i-a inselat pe reprezentantii unor firme din Bacau. Timisoreanul, cunoscut si sub numele Johann Laszlo, si-a facut intrarea in mediul de afaceri din România in calitate de „avocat” sau reprezentant al Bancii Europene.

El sustinea ca, in aceasta calitate, poate intermedia si ajuta persoane fizice si juridice române in obtinerea de fonduri europene pentru diverse proiecte. Cei interesati trebuiau sa achite un avans de 20-30 la suta din valoarea investitiei, iar diferenta urma sa fie acoperita din fonduri europene, prin intermediul societatii pe care Laszlo pretindea ca o detine – „Europa Fond Acces TURKA”, cu sediul in Germania, la Frankfurt pe Main.

In realitate, insa, societatea nu exista. Primul bacauan care a intrat in legatura cu Laszlo a fost Gheorghe B. Impresionat de „calitatea” acestuia, afaceristul nu a stat mult pe gânduri si a cerut o finantare pentru refacerea culturii de vita de vie din zona Podu Turcului, unde avea o societate comerciala cu obiect de activitate „productia de vinuri”.

Modul de operare al „avocatului” era bine pus la punct si, pentru a-i convinge pe viitorii parteneri de afaceri de seriozitatea sa, stabilea ca punct de intâlnire Centrul de Afaceri Messer Turm, etajul 10, din Frankfurt pe Main, unde Laszlo sustinea ca isi are sediul societatea sa.

Strategia a fost, de altfel, folosita si cu alti oameni de afaceri din tara pe care i-a inselat. La intâlnirea cu Laszlo din Frankfurt, Gheorghe B. i-a prezentat acestuia un memoriu despre activitatea societatii sale, iar Laszlo i-a prezentat sistemele de finantare europeana pe baza carora putea asigura sprijinul.

Proiectul dorit de Gheorghe B. nu s-a derulat, pentru ca acesta nu a avut posibilitatea sa depuna in contul indicat cota de 20 la suta din valoarea investitiei.

Laszlo ii ajuta pe afaceristi sa cumpere si masini scoase la licitatie

Gheorghe B. i-a prezentat lui Laszlo si alti oameni de afaceri care doreau sa obtina fonduri europene pentru achizitionarea unor bunuri, in special autovehicule. La inceputul lunii ianuarie 2007, Ioan Petru F., un alt afacerist bacauan, l-a cunoscut pe Gheorghe B. si a aflat de la el ca Laszlo poate asigura finantari din fonduri europene.

Laszlo si Ioan Petru F. au inceput sa vorbeasca la telefon si au ajuns la o intelegere. Pentru inceput, afaceristul bacauan a fost tentat sa cumpere un BMW X5 la pretul de 22.500 euro, pentru care a achitat cota de 20 la suta intr-un cont deschis la Banca Dresdner din Germania si pe care l-a primit in circa o luna.

Câteva luni mai târziu, Gheorghe B., care se afla in Germania, s-a intâlnit cu Ioan Petru F., pe care l-a condus la biroul lui Laszlo.

Cel din urma i-a vorbit afaceristului despre finantarea unor proiecte pe care societatea Electronus Piaf dorea sa le deruleze. Fara sa stie cu cine are de-a face, Gheorghe B. i-a dus lui Laszlo, o luna mai târziu, alti potentiali clienti.

Astfel, vizite la Frankfurt au facut, in 2008, Vasile si Alin O., reprezentantii SC Satbit SRL, si Ludovic B., directorul unei Asociatii din Bacau. Pe aeroport, au fost intâmpinati de Ion Laszlo care a asigurat transportul pâna la o cladire de birouri.

Si de aceasta data, s-a prezentat drept avocatul Bancii Europene, fiind insotit de un alt barbat prezentat sub numele „Goldstein”, arata procurorii.

Laszlo le-a prezentat proiectul de finantare al Bancii Europene, dar si posibilitatea de a cumpara autovehicule ce urmeaza sa fie scose la licitatie, provenite de la firme intrate in faliment.

Victimele au facut platile solicitate in baza facturilor emise de Laszlo. La inceputul lui 2008, s-a emis o factura proforma catre firma lui Ioan Petru F. pentru suma totala de 112.000 euro, reprezentând cota de 20 la suta din pretul unor utilaje folosite in constructia de drumuri (concasor, ciur, repartizator, cilindru).

Pe baza promisiunii ca utilajele vor fi livrate pâna la 31.01.2008, firma a virat banii in contul Europa Fond Acces TURKA la Dresdner Bank, ce o avea ca titular pe Sorina-Ana Turka.

O luna mai târziu, SC Electronus mai face alte doua plati – una de 21.900 de euro si alta de 23.400 euro, reprezentând cota de 20 la suta din pretul a doua masini marca BMW X5.

Tot in februarie 2008, in conturile lui Laszlo mai intra 74.800 euro virati de firma unuia dintre afaceristii bacauani, drept avans pentru doua masini – un BMW si un Range Rover, si 18.400 euro, suma achitata de Asociatia bacauana pentru cumpararea unui microbuz marca Mercedes Vito, cu noua locuri. Banii au fost incasati de Laszlo, dar utilajele si masinile nu au fost livrate la termenele promise. Laszlo nu a mai raspuns la telefon o perioada de timp, iar la numarul lui raspundea Turka Sorina Ana care spunea ca acesta se afla internat in spital in Elvetia.

Dupa câteva luni, Laszlo i-a contactat pe pagubiti si i-a asigurat ca nu este nicio problema si ca vor primi finantarea promisa. Victimele au aflat, mult mai târziu, ca au fost inselate, ca Laszlo nu a fost internat in spital in Elvetia, ci fusese arestat preventiv, ca acesta este cunoscut si se ocupa cu inselaciuni.

Cercetat penal si in Germania

In cursul urmaririi penale, anchetatorii au cerut, prin comisie rogatorie, sprijinul autoritatilor judiciare din Germania si s-a descoperit ca societatea Europa Fond Acces TURKA nu exista si ca Laszlo este cercetat si in Germania pentru infractiuni similare, insa nu poate fi adus in fata instantei, pentru ca nu e de gasit.

La Parchetul de pe lânga Tribunalul Provincial Frankfurt pe Main, este inregistrat un dosar in care au fost cercetati Ion Laszlo si Sorina Ana Turka (cea care a administrat si retras sumele de bani din cont) pentru inselaciune.

In rechizitoriul Parchetului, se arata ca Ion Laszlo a fost condamnat de numeroase ori pentru inselaciuni, a fost arestat in Germania, dar ulterior pus in libertate. Laszlo a mai fost trimis in judecata si de Parchetul Tribunalului Timis pentru trei infractiuni de inselaciune. In prezent, el este dat in urmarire pentru executarea unui mandat european de arestare. Tribunalul Bacau l-a condamnat pe Laszlo la 6 ani de inchisoare, iar luna aceasta se va judeca primul termen in recursul declarat de Parchet.

Precizam ca, la audieri, invinuitul a refuzat sa faca orice declaratie in fata anchetatorilor. Mai mult, in prezent, acesta este disparut, nefiind de gasit, caz in care rechizitoriul procurorilor nu i-a putut fi prezentat