Ingrijorator: Rata de vaccinare impotriva rujeolei a scazut la 74%

* medicii recomanda parintilor sa-si vaccineze copiii * recordul de imbolnaviri a fost in 2012, când s-au inregistrat 262 cazuri de rujeola

Ministerul Sanatatii a anuntat epidemie de rujeola in România, dupa ce in primele opt luni ale acestui an s-au inregistrat 675 de cazuri confirmate de rujeola in 23 de judete, iar doi copii au decedat. Exista si un al treilea deces suspect de rujeola, înregistrat zilele trecute, dar se asteapta confirmarea finala.

„Comparativ cu anul 2015, cresterea este mai mult decât alarmanta. În tot anul trecut au existat doar 7 cazuri confirmate de rujeola si niciun deces. Ministerul Sanatatii condamna în cei mai duri termeni campaniile iresponsabile împotriva vaccinarii copiilor. Rezultatele acestora se traduc, de exemplu, în înmultirea cazurilor de rujeola de zeci de ori într-un singur an.

În România, în ultimii doi ani, nu au existat probleme majore la aprovizionarea cu vaccinul ROR”, se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii. Cele mai afectate judete sunt Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures si Arad. Copiii decedati aveau mai putin de un an, adica sub vârsta la care se face vaccinarea ROR (impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei), insa autoritatile sanitare spun ca ei ar fi putut fi protejati daca nu aparea rujeola la copiii mai mari, care nu au fost imunizati la timp.

In judetul Bacau, anul acesta, au fost confirmate 4 cazuri de rujeola. Este vorba despre un copil de scoala primara, care sufera de afectiuni cardiace severe si are contraindicatie la vaccinare, si de alti trei minori, cu vârste cuprinse intre 12 si 14 ani, care provin din familii cu o situatie precara, fara un domiciliu stabil, care se muta dintr-un judet in altul si care au fost in zonele cu focare de rujeola.

Dar judetul Bacau a fost „pe val” din acest punct de vedere in anul 2012, când s-au inregistrat 262 de cazuri de rujeola, in 2013 au fost doar 3 cazuri iar in 2014 si 2015 niciun caz. Vaccinul ROR se administreaza copiilor la vârstele de 1, 5 si 7 ani, imunizarea se face gratuit prin cabinetele medicilor de familie, iar necesarul de vaccin pe an, pentru judetul Bacau, este de circa 18.000 de doze. Insa nu toti parintii vor sa-si imunizeze copiii cu acest vaccin.

„In anul 2015, au fost vaccinati la 12 luni 4.457 de copii, adica aproximativ 74%, iar la grupele de vârsta 5 si 7 ani s-au vaccinat 11.059 copii, rata fiind de aproximativ 70%. Insuficient, pentru ca rata de vaccinare per total populatie trebuie sa fie de peste 90% ca sa nu apara probleme”, a declarat dr. Afrodita Muntenasu, medic primar epidemiolog la Compartimentul de Supraveghere si Control Boli Transmisibile din cadrul Directiei de Sanatate Publica Bacau.

Diferenta de procente, ce ajunge pâna la 30%, este ingrijoratoare si o reprezinta copiii pe care parintii au refuzat in scris sa-i imunizeze sau nu s-au prezentat la medic. In urma campaniilor antivaccinare, care se duc de câtiva ani, unii parinti si-au pierdut increderea in serurile care ar trebui sa-i protejeze pe cei mici de boli grave, eradicate prin vaccinare, si ocolesc cabinetele medicilor de familie. Specialistii bacauani le recomanda insa sa-si vaccineze copiii pentru ca doar asa ii pot proteja de astfel de boli, care in unele cazuri se poate termina cu deces, daca se ajunge la encefalita, riscul de imbolnavire fiind mai mare decât riscul aparitiei reactiilor adverse dupa administrarea vaccinului.

Pentru ca minorii sa nu se imbolnaveasca, trebuie sa se respecte intreaga schema de imunizare. Cei ramasi nevaccinati se pot recupera, iar parintii sunt sfatuiti sa se duca ei spre medicii de familie, sa solicite imunizare si sa nu astepte sa faca boala.

„Rujeola este o boala foarte contagioasa si de aceea orice caz depistat trebuie spitalizat imediat si izolat de restul pacientilor” – dr. Afrodita Muntenasu, medic primar epidemiolog