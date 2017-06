“În viaţă ai regrete numai după lucrurile pe care nu le-ai făcut!”

Maistrul militar specialist Vlad Negru este un om deosebit, iar povestea lui este camuflată sub haina militară. El lucrează în cadrul Biroului Asigurare Materiale Tehnice Aviaţie, de la Baza 95 Aeriană Bacău. Vlad Negru este unul dintre militarii care au reuşit să se evidenţieze în timp, care s-a perfecţionat în străinătate, care a absolvind mai multe cursuri de specialitate şi care ţinteşte pe viitor să ocupe o funcţie într-o structură NATO. În prezent s-a înscris în competiţia “Omul Anului” şi speră să fie selectat de Statul Major General.

Dacă nu era să ajungă militar, Vlad Negru ar fi vrut să devină jurnalist. A fost cât pe ce să-şi urmeze visul, însă, a îmbrăcat haina militară la insistenţele tatălui său, Venu Negru, fost subofiţer sanitar. De jurnalism a avut însă parte mai târziu, în familie, soţia Andreea fiind cea care i-a satisfăcut setea de cunoaştere, de nou, ţinându-l mereu conectat la evenimentele zilei, prin prisma meseriei. Absolvent al Şcolii Militare de Maiştri “Traian Vuia” Mediaş în anul 2001, m.m. Vlad Negru a activat până în anul 2011 ca specialist de mentenanţă hangar în cadrul Bazei 95 Aeriene Bacău. A aplicat ulterior pentru un post permanent în Olanda, iar trei ani de zile, a activat la Comandamentul Forţelor Întrunite din Brussum.

Cum puteţi caracteriza experienţa olandeză?

În Olanda am descoperit logistica. La început mi-a fost uşor teamă că nu vorbesc suficient de bine engleza, dar m-am descurcat excelent. Contrar informaţiilor pe care le-am primit legat de olandezi, am întâlnit acolo nişte oameni absolut minunaţi. Vă dau un exemplu grăitor: eu am ajuns în Olanda în luna august, iar ziua mea de naştere este pe 17 septembrie. La acea dată am organizat o petrecere, iar colegii români au fost surprinşi să vadă câţi prieteni străini reuşisem să-mi fac într-un timp atât de scurt.

Cum au decurs cei trei ani petrecuţi în Olanda?

Timpul petrecut în Olanda a fost extraordinar. Faptul că am putut pleca împreună cu familia m-a ajutat enorm. Fiul meu cel mare, Radu (5 ani) s-a născut acolo, iar bucuria a fost cu atât mai mare. La posturile permanente duci o viaţă de familist, ţi se oferă case în chirie, beneficiezi de o sumă de bani pentru utilităţi, plus salariu. Cât am stat acolo, eram uimit să văd că la sfârşitul lunii rămâneam cu bani în buzunar, în condiţiile în care era singurul venit al familiei şi ne permiteam aproape orice. Din punct de vedere financiar, nu există grad de comparaţie.

La ce v-a folosit pregătirea din Olanda?

După cei trei ani de Olanda m-am întors în Baza 95 Aeriană cu un bagaj important de cunoştinţe. Când am revenit în ţară, am înţeles că un militar are nevoie de pregătire continuă şi trebuie să se perfecţioneze. Am urmat apoi şapte cursuri de pregătire cumulate, dintre care şase în ţară şi unul în Germania, unde am terminat şef de promoţie. Cele mai multe cursuri au avut legătura cu logistica, însă, sunt şi domenii adiacente care au legătură cu sistemul militar. Dacă în Olanda am lucrat pe partea de cargo, transport aerian, la cursurile pe care le-am urmat ulterior am învăţat despre siguranţa aeronautică, am făcut un curs de specializare în Stat Major, iar în Germania m-am perfecţionat în leadership. Nemţii te pregătesc să descoperi ce fel de lider poţi să devii. Sunt foarte ancoraţi în realitate, foarte dotaţi şi bine organizaţi. În astfel de experienţe creezi foarte multe relaţii interumane, iar acest lucru m-a ajutat să mă evidenţiez pe mai multe categorii. În trecut, nu puneam mare preţ pe aceste cursuri, dar acum le văd utilitatea şi valoarea. Cursurile m-au ajutat să mă dezvolt în plan personal, am cunoscut oameni deosebiţi, am rupt rutina, iar acest lucru este extrem de benefic pentru oricare militar.

Ce vă recomandă pentru titlul de “Omul Anului”?

Pentru acest titlu mă recomandă rezultatele obţinute. Faptul că m-am perfecţionat continuu mi-a adus rezultate notabile care au fost recunoscute. În urma acestor experienţe, sunt mai pregătit, mai încrezător şi gata oricând să pun în practică ceea ce am învăţat. Evident, recomandarea se face de şeful nemijlocit către Eşalonul Superior, care analizează solicitarea, iar dacă mă calific, răspunsul este trimis la SMG, unde are loc selecţia. În principiu, CV-ul te recomandă pentru un astfel de titlu şi susţinerea colegilor.

Unde v-aţi vedea lucrând în viitor?

Ţinta mea ar fi să ocup în viitor o funcţie de civil în cadrul structurilor NATO. În toate structurile există o funcţie de civil pentru a asigura continuitatea, iar eu mă văd pe un astfel de post. Am avut recent o astfel de experienţă, ţinta fiind Italia, însă, am pierdut în faţa unui italian. Ştiu că mai am multe de învăţat şi de oferit, dar cred în reuşita mea. Recunosc că mare parte din realizările de până acum s-au datorat şi Andreei, soţia mea. M-a sprijinit mereu şi m-a încurajat, iar viaţa de militar nu este deloc una uşoară şi nici uşor de suportat. Vă spuneam de fiul Radu (5 ani), însă, viaţa ne-o completează şi ne-o îmbogăţeşte zi de zi şi Tudor (2,5 ani). Suntem o familie unită care luptă pe toate planurile pentru a reuşi în viaţă!