– femeia a fost adusă în stare gravă la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău şi în prezent este internată în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă Nenorocirea s-a petrecut în satul Răcătău-Răzeşi, din comuna Horgeşti. O bătrână, în vârstă de 94 de ani, a fost sfâşiată de câinele din gospodărie şi a ajuns la spital în stare foarte gravă. Animalul ar fi devenit agresiv în momentul în care proprietara s-ar fi dus cu un băţ ca să-l alunge de lângă un alt câine. A muşcat-o de mai multe ori de braţul stâng, a trântit-o la pământ şi cu greu a reuşit să scape şi să ajungă la poarta unor vecini ca să ceară ajutor. „Avea mâna sfâşiată, cu fractură, era muşcată şi de mâna cealaltă şi de picior. Avea dureri mari şi se ruga de mine să nu o las singură. Am sunat la 112, a venit ambulanţa şi a dus-o la spital. Ea s-a mai plâns de câinele ăsta că era agresiv”, spunea Maria Mocanu, vecină. „Când am venit acasă ea era prispă. Avea mâna înfăşurată şi m-a minţit, că a spus că a căzut. Eu i-am spus să nu se mai ducă la câine, dar ea s-a dus cu băţul, a trântit-o jos, a prins-o şi de picior. Câinele este agresiv numai dacă îl loveşti. A mai muşcat o femeie care a intrat în curte. Nu pot să-l leg că mă muşcă şi pe mine”, spunea şi nepotul victimei. Bătrâna, care până la vârsta de 94 de ani nu a fost niciodată internată în spital, a primit acum îngrijirile medicale necesare şi a rămas sub supraveghere la Terapie Intensivă. Rudele femeii nu ştiu, deocamdată, ce vor face cu câinele. „Pacienta a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău cu răni foarte grave în urma unor muşcături de câine. Pe lângă plăgile muşcate de câine are şi fracturi la antebraţ, starea ei este foarte gravă şi în prezent este internată pe ATI, unde a fost stabilizată din punct de vedere medical.”

