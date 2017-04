Actualitate Holzindustrie Schweighofer se implică în acțiuni de plantare de pădure de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Holzindustrie Schweighofer care are o fabrică de prelucrare a lemnului și în Comănești, a plantat cu ocazia Lunii Plantării Arborilor aproximativ 14.000 de puieți în zonele în care operează fabricile sale. Numai în Târgu Ocna și Slănic Moldova, compania a donat 7.000 de puieți și suportă cheltuielile pentru împădurirea a aproximativ 1,5 hectare de teren stâncos, care nu au fost niciodată acoperite de arbori. În Slănic Moldova acțiunea a vizat împădurirea malurilor unui torent local, predispus la inundații. „Pârâul Bejan – spune Irinel Antohi, coordonator al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului – a făcut mereu necazuri, dar în ultimii ani a ajuns să amenințe gospodăriile din vale. S-a revărsat la ploile din 2004, din 2010 și 2014, dealul începe să alunece, oamenii sunt îngrijorați. Dar proprietarii din obște nu au suficiente resurse și nu au reușit să se ocupe. Arborii noi vor preveni alunecările de teren”. De asemenea, o echipă de voluntari din fabrica operată de companie în Comănești a ajutat la plantarea primului lot de aproximativ 1.000 de puieți de molid. „Nu a fost prima dată când am participat la o acțiune de plantare, o facem de câțiva ani buni – ne-a a declarat Viorel Tamba, voluntar al Holzindustrie Schweighofer Baco. Noi trăim de pe urma lemnului și știm că trebuie să ne facem partea noastră, atât individual cât și împreună. E un sentiment extraordinar și sunt mândru că fac parte din echipă”. În lunile martie și aprilie, echipe de la fabricile din Reci, Rădăuți și Sebeș au contribuit la plantarea a 7.000 de puieți pe teren degradat. „Deși noi nu recoltăm lemn – spune Dan Bănacu, director general Holzindustrie Schweighofer -, ne-am asumat nu doar să ajutăm pe cât posibil în lupta împotriva tăierilor ilegale, dar și să extindem și să îmbunătățim planul de acțiuni pentru o silvicultură și o industrie a lemnului mai sustenabile, plan de acțiuni pe care deja îl punem în aplicare”. Ca semn al angajamentului său pentru o industrie sustenabilă a lemnului în România, Holzindustrie Schweighofer continuă să își asume responsabilități dincolo de sfera sa de activitate: îmbunătățirea arhitecturii de securitate, lansarea sistemul de monitorizare prin GPS a transporturilor de buștean, Timflow și implicarea în acțiuni de plantare. 0 SHARES Share Tweet

