Gata vacanța! ÎNCEPE școala

De mâine, 11 ianuarie, școlile din municipiul Bacău, dar și din județ își reiau activitatea didactică. Nu mai sunt motive, din cauza condițiilor meteo, să se mai prelungescă vacanța, așa că Inspectoratul Școlar Județean Bacău a decis ca toate unitățile de învățământ (grădinițe, școli gimnaziale, licee și colegii) să își redeschidă porțile. „Sunt doar unele zone izolate, unde nu se poate începe. Avem informații că la Ghimeș Făget nu se va învăța încă, pentru că acolo temperaturile sunt foarte joase. Orice informare de acest gen va fi publicată și pe site-ul instituției noastre, www.isjbacau.ro. Se vorbește în continuare cu directorii din mediul rural, se ține permanent legătura cu ei. În mod cert, în orașe nu sunt probleme. O listă finală cu unitățile școlare care rămân închise, din mediul rural, va fi publicată la ora 17.00″, ne-a declarat prof. Ida Vlad, inspector școlar general la ISJ Bacău. Și de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău s-a transmis că situația meteorologică existentă NU impune păstrarea deciziei luate duminică de închidere a școlilor.

