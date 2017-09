Un bărbat de 57 de ani, din municipiul Bacău, a alertat autorităţile, joi seară, după ce în timp ce săpa în grădina din faţa casei sale, de pe strada Prelungirea Bradului, a găsit un proiectil, rămas în pământ din timpul conflictelor militare. La faţa locului s-a deplasat echipa de pirotehniştii a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, care a izolat zona, a ridicat proiectilul perforant, de calibru 57 mm, şi l-a transportat la depozit în vederea distrugerii. 5 SHARES Share Tweet

