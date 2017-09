Delgaz Grid, furnizorul de gaze naturale inclusiv în județul Bacău, atrage atenția, în prag de anotimp rece, asupra modului de folosire a mijloacelor de încălzire, pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente nedorite. În primele opt luni ale acestui an, în aria de activitate a companiei Delgaz Grid au fost înregistrate 46 de victime ca urmare a intoxicaţiilor cu monoxid de carbon, în creştere faţă de perioada similară a anului trecut când au fost înregistrate 36 de victime. Arderea gazelor naturale – spun specialiștii companiei – produce monoxidul de carbon, un gaz greu de depistat, fiind inodor şi incolor. Intoxicaţia cu acesta poate fi fatală, mai ales dacă se produce în timpul nopţii, aşa cum s-a întâmplat în multe dintre cazurile înregistrate în primele opt luni ale acestui an, soldate cu numeroase victime, de la copii de câteva luni şi adolescenţi, până la adulţi sau persoane trecute de mult de prima tinereţe. Delgaz Grid recomandă, astfel, ca toate coşurile de fum să fie verificate şi curăţate în mod obligatoriu în această perioadă de persoane sau firme autorizate, pentru a evita obturarea acestora, și să nu fie folosite aparatele de gătit pentru încălzirea locuinţei, aşa cum în mod greşit încă se obişnuieşte în multe dintre locuinţele din România. De asemenea, se recomandă ca aragazul să nu fie lăsat în funcţiune fără supraveghere, să ne asigurîm că aparatele de utilizare nu sunt defecte, ca plitele/sobele de teracotă să nu fie crăpate. Instalaţiile interioare trebuie să fie verificate, la termen, numai de firme autorizate și să fie montate detectoare pentru semnalarea unor posibile scurgeri de gaz şi a prezenţei monoxidului de carbon în interiorul locuinței. Detectoarelor de gaz sunt obligatorii pentru instalaţiile noi în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoşi, în încăperi care au ferestre cu geamuri cu grosime mai mare de 4 mm, sau care sunt din geam securizat sau termopan, însă este recomandabil ca acestea să fie montate şi în instalaţiile vechi. ”Avem fiecare dintre noi acasă copii, părinţi sau bunici, persoane dragi, şi ne dorim să îi ştim în siguranţă. Indiferent de vârstă, rănirea sau pierderea cuiva din familie este foarte greu de suportat de cei apropiaţi. Timpul nu poate fi dat înapoi şi aceste pierderi nu mai pot fi recuperate niciodată, dar putem lua măsuri imediate prin care să evităm astfel de tragedii.”

Radu Petre, directorul general adjunct al Delgaz Grid

