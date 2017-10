Continuă parcursul fără greșeală al Gauss-ului în campionatul Ligii a IV-a. Sâmbătă, în runda cu numărul 8, lidera și-a trecut în cont cea de-a opta victorie, dispunând cu 7-1 de Vulturul Măgirești prin golurile marcate de Boghian (2), R. Gheorghe, Sascău, B. Lupu, Mocanu și Doboș. Etapa aceasta a consemnat și cea de-a doua înfrângere stagională a băcăuanilor de la CSM: 1-2 la Gârleni.

Rezultate: ACS Gauss Bacău- Vulturul Măgirești 7-1, UZU Dărmănești- Fl. Rosie Sascut 3-0, AS Negri- Siretul Bacău 1-1, CS Dofteana- Voința Oituz 1-1, Aripile Cleja- Gloria Zemeș 3-3, Voința Gârleni- CSM Bacău 2-1, AS Măgura Cașin- Viitorul Curița 0-4, CSM Moinești- FC Dinamo Bacău 1-3. Meciul ACS Viitorul Nicolae Bălcescu- AS Filipești a fost întrerupt la scorul de 5-0 pentru gazde, oaspeții retrăgându-se de pe teren. În aceste condiții, este mai mult ca sigur că AJF va valida rezultatul din teren.

Clasament

1. ACS Gauss Bacău 8 8 0 0 81-7 24p.

2. Viitorul Curița 8 7 0 1 29-4 21p.

3. CSM Bacău 8 6 0 2 31-9 18p.

4. Vulturul Măgirești 8 5 1 2 38-18 16p.

5. Voința Gârleni 8 5 0 3 20-15 15P.

6. UZU Dărmănești 8 5 0 3 16-25 15p.

7. Voința Oituz 7 4 2 1 11-6 14p.

8. Dinamo Bacău 8 4 1 3 18-12 13p.

9. Gloria Zemeș 8 4 1 3 19-18 13p.

10. ACS N. Bălcescu 7 3 2 2 13-12 11p.

11. AS Filipești 7 3 1 3 17-19 10p.

12. Măgura Cașin 8 2 1 5 11-25 7p.

13. Aripile Cleja 8 2 1 5 19-39 7p.

14. CS Dofteana 8 2 1 5 7-45 7p.

15. CSM Moinești 7 2 0 5 15-17 6p.

16. Siretul Bacău 8 1 1 6 4-20 4p.

17. AS Negri 8 0 2 6 5-31 2p.

18. Fl. Roșie Sascut 8 0 0 8 5-37 0p.

Programul etapei viitoare (14-15 octombrie): AS Filipești- UZU Darmănești, Voința Oituz- ACS Nicolae Bălcescu, CSM Bacău- CS Dofteana, Vulturul Măgirești- Siretul Bacău, Fl. Roșie Sascut- ACS Gauss Bacău, Viitorul Curița- Aripile Cleja, Gloria Zemeș- Voința Gârleni, CSM Moinești- AS Negri, FC Dinamo Bacău- AS Măgura Cașin.

0 SHARES Share Tweet