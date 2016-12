Fotbal copii / Locul 2 sub Pietricica

Grupa de vârsta 2007 a fotbalistilor de la Viitorul Bacau si-a trecut in palmares o noua clasare pe podium la un turneu.

Weekend-ul trecut, gruparea antrenata de Giani Capusa s-a pozitionat a doua la Cupa „1 Decembrie” desfasurata la Piatra Neamt. Bacauanii au incheiat grupa cu o victorie (5-1 cu Viitorul Halaucesti), o remiza (1-1 cu Viva Buhusi) si o infrângere (2-4 cu gazdele de la CSM Ceahlaul), ajungând in semifinale, acolo unde au trecut la lovituri de departajare (scor 5-4) meciul cu AS Magura, care se incheiase egal la finalul timpului regulamentar: 2-2.

In finala, Viitorul Bacau a dat din nou peste CSM Ceahlaul, suferind o noua infrângere, tot la doua goluri diferenta, ca si in grupa, dar cu scorul de 1-3. „Sunt foarte multumit de evolutia copiilor, in conditiile in care turneul a fost de un bun nivel.

Chiar daca rezultatele nu sunt o prioritate pentru noi, ele au, totusi, importanta lor deoarece dau incredere pustilor”, a declarat antrenorul Giani Capusa, care a utilizat urmatorul efectiv de jucatori: Teodor Dimitriu, Mihnea Docan, Francesco Badila, Alex Macrea, Catalin Iancu, Daniel Turcanu, Andrei Abrudan si Andrei Anchidin. Merita remarcat ca Alex Macrea a fost recompensat cu titlul de cel mai tehnic jucator al turneului.