În acest weekend începe campionatul județean. După foarte mulți ani, municipiul Bacău aliniază la start nu mai puțin de trei echipe. Printre ele, și gruparea condusă de Remus Pozânărea, care a preluat locul celor de la AS Târgu-Ocna în baza unui contract de cesiune Campionatul Ligii a IV-a se pune în mișcare la finalul acestei săptămâni. Și o face cu o serie de premiere. Astfel, competiția județeană trece de la 16 echipe la 18. Iar fiecare dintre aceste formații are obligativitatea de a utiliza un jucător Under 19 născut după data de 01.01.1998. Cea mai interesantă noutate o constituie faptul că în ediția care stă să înceapă, municipiul Bacău va avea nu mai puțin de trei reprezentante: proaspăt promovata CSȘM, Gauss, care a preluat locul Biruinței și, mai nou, FC Dinamo. Înființată anul acesta de profesorii de educație fizică Remus Pozânărea, Bogdan Ghica și Mihai Voicu, FC Dinamo Bacău a ars din plin etapele, urcând direct în Liga a IV-a, în locul celor de la AS Târgu-Ocna, echipă aflată în colaps financiar. Ieri, președintele dinamoviștilor băcăuani, Remus Pozânărea s-a deplasat la Târgu-Ocna, unde a încheiat un contract de cesiune cu conducătorii echipei locale. „AS Târgu-Ocna nu-și mai putea continua activitatea în Liga a IV-a, iar noi am decis să fructificam această oportunitate de a prelua locul rămas vacant. Am preluat și activele și pasivele, cei de la Târgu-Ocna urmând să-și continue activitatea doar cu grupele de copii și juniori și, dacă situația financiara le va permite, cu o echipă de Liga a V-a. Pentru noi, trecerea direct în Liga a IV-a este o provocare”, a declarat seful lui FC Dinamo Bacău, Remus Pozânărea, care va solicita AJF Bacău amânarea meciului din prima etapă, de la Sascut: „Noi eram pregătiți să începem sezonul competițional de-abia în septembrie, însă ne vom alinia din mers exigențelor Ligii a IV-a. Chiar dacă vorbim de alt nivel, consider că-i vom face față”. FC Dinamo Bacău s-a reunit la începutul lui august, iar săptămâna trecută a pierdut primul meci de verificare al verii cu un sonor 0-5 contra nou-promovatei în Liga a IV-a, CSȘM Bacău. Antrenată de Ghiță Chitic, FC Dinamo îmbină tinerețea cu experiența unor jucători precum Gabi Bojescu, Titi Câmpanu și, posibil, Remus Cojocaru, în cazul în care acesta din urma nu va decide să se întoarcă în Anglia. „Suntem în căutări, dorința noastră fermă fiind de consolidare a lotului”, a subliniat Remus Pozânărea.

Dacă FC Dinamo Bacău continuă să se…caute, în schimb o altă formație care s-a aliniat la startul Ligii a IV-a ca urmare a unui contract de cesiune, ACS Gauss Bacău este marea favorită la locul 1 și, implicit la promovare. Antrenată de Andrei Întuneric, Gauss mizează pe garnitura utilizată anul trecut de Sport Club în Liga a III-a, căreia i s-au adăugat în această vară Marius Doboș și Ramon Gheorghe. Contracandidatele Gauss-ului vor fi, cel putin în primă fază, echipa Primăriei Bacău, CSȘM Bacău, care mizează pe un lot tânăr și de perspectivă și campioana din 2016-2017, Viitorul Curița, care și-a propus să repete parcursul de anul trecut. Pe ultima sută de metri înainte de startul campionatului, Curița a achiziționat un portar, Crăciun, însă antrenorul Costică Ene trage nădejde că, până la încheierea perioadei de transferări, își va întări efectivul cu cel puțin încă un jucător. Fără intermediare Turul ediției 2017-2018 a Ligii a IV-a se va încheia în primul weekend din decembrie. În cazul în care condițiile meteo vor permite, ultima lună a anului ar putea găzdui cel puțin încă o etapă din retur. Cert este că pe durata turului, nu vor exista etape intermediare Programul primei etape Sâmbătă, 19 august, ora 11.00: AS Filipești- Viitorul Curița. Sâmbătă, 19 august, ora 18.00: CSȘM Bacău- AS Negri (se joacă pe „Letea"), UZU Dărmănești- Voința Gârleni, Siretul Bacău- AS Măgura Cașin, ACS Gauss Bacău- Aripile Cleja (se joaca la Letea Veche), CS Dofteana- ACS Nicolae Bălcescu. Meciul CS Dofteana- ACS Nicolae Bălcescu era programat inițial la Nicolae Bălcescu, însă cele două formații au decis să inverseze turul cu returul. Duminică, 20 august, ora 11.00: Voința Oituz- Gloria Zemeș, Vulturul Măgirești- CSM Moinești. Partida Fl. Roșie Sascut- FC Dinamo Bacău ar urma să aibă loc sâmbătă, însă oaspeții doresc amânarea ei.

