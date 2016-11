Fara defilare de 1 Decembrie

Cu prilejul Zilei de 1 Decembrie, reprezentanti ai Armatei României participa la solicitarea si cu sprijinul autoritatilor locale, la pregatirea, organizarea si desfasurarea de ceremonii militare si religioase.

In Bacau, premergator zilei de 1 decembrie, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” va gazdui pe 29 noiembrie un simpozion tematic, la care sunt invitati autoritati locale, militari activi si in rezerva.

Evenimentul este organizat in parteneriat cu Garnizoana Bacau si Asociatia Nationala Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Judeteana „Col. Corneliu Chiries” Bacau.

Simpozionul intitulat „1918 – Anul Marii Uniri” este dedicat sarbatoririi Zilei Nationale a României – 1 Decembrie si isi propune sa aduca in atentia publicului aspecte privitoare la realizarea statului unitar român.

Adunarile plebiscitare din 27 martie de la Chisinau, 28 noiembrie de la Cernauti si Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia, din 1 Decembrie au dus la realizarea dezideratului national – unirea tuturor provinciilor românesti si a creat premisele pentru progresul societatii românesti in perioada interbelica.

Simpozionul se va desfasura la sediul din str. 9 Mai nr. 7, incepând cu ora 12,00. Comunicarile vor fi tinute de Dr. Marius-Alexandru Istina (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau), „Unirea din 1918 in context international”; Plt.adj.sef Sorin Gumus (Garnizoana Bacau), „Contributia Regimentului 27 infanterie Bacau la infaptuirea si apararea Marii Uniri”; Col.(r.) Paul Valerian Timofte (Asociatia Nationala Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Judeteana „Col. Corneliu Chiries” Bacau), „Zorul istoric Bacau-Blaj (1918)”; Prof.dr. Anton Cosa (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, „Pentru cei de azi, amintiri din vremea de azi”. Vor mai avea interventii Prof.univ.dr.ing. Vasile Puiu („Asociatia Culturala Pro-Basarabia si Bucovina – Filiala Bacau si Gheorghe Moruzea (Asociatia Refugiatilor din Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta). Manifestarea va fi incheiata cu un program sustinut de Muzica reprezentativa a Garnizoanei Bacau.

Fara parada si retragere cu torte

De Ziua Nationala, drapelul va fi arborat in toate institutiile militare din tara. In Bacau, manifestarile dedicate zilei de 1 decembrie vor debuta la ora 10.00, la Cimitirul Eroilor din strada Constantei, cu un ceremonial militar si religios. Un eveniment similar va fi organizat doua ore mai târziu, in Piata Tricolorului.

Incepând cu ora 12.00, membrii Ansamblului „Plaiuri bacauane” vor incinge atmosfera cu dansuri populare, iar dupa incheierea ceremonialului militar si religios, bacauanii vor asista la defilarea Garzii de onoare. Se pare ca, nici anul acesta nu vom avea parte de o parada militara de 1 decembrie. Nici retragerea cu torte nu a fost aprobata de Ministerul Apararii Nationale.

Ziua nationala a României a fost între 1866 – 1947 ziua de 10 mai, apoi, intre 1948 – 1989, ziua de 23 august. Prin legea nr. 1- din 31 iulie 1990, promulgata de presedintele Ion Iliescu si publicata in Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptata ca zi nationala si sarbatoare publica in România. Aceasta prevedere a fost reluata de Constitutia României din anul 1991, articolul 12, alineatul 2. Opozitia anticomunista din România a pledat in 1990 pentru adoptarea zilei de 22 decembrie drept sarbatoare nationala, fapt consemnat in stenogramele dezbaterilor parlamentare.