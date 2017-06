Actualitate Drumul spre Artă trece și în acest an pe la Rotary Club Bacău de Petru Done -

– 24 de tineri din patru țări au venit în Tabăra internațională de artă de deschisă la Pensiunea Montana din Slănic Moldova Clubul Rotary, din Bacău, a deschis cea de a 11-a ediție a Taberei de creație artistică internațională, organizată și în acest an la primitoarea Pensiune turistică Montana din Slănic Moldova, cu tema „Road to art – Creative art camp 2017" (Drumul spre Artă – Tabăra de creație artistică). În tabără au venit 24 de tineri artiști din patru țări – România, Statele Unite ale Americii, Rusia și Turcia. La deschiderea taberei au fost prezenți trei dintre membrii clubului băcăuan, Gheorghe Covrig, Dan Stoica și Gheorghe Baciu – care este și primarul orașului și stațiunii Slănic Moldova. Participanții le au alături și la această ediție pe artistul plastic Elvira Cemortan Voloșin și creatoarea de modă Natalia Rahmistriuc, ambele din Republica Moldova, dar și pe Gala Yegen, designer de interior arhitectural și vestimentar și artist plastic, tot moldoveancă de origine, dar acum cetățean turc, care trăiește la Ankara și care este fondatoarea mărcii „Gala Yegen Couture". Tinerii artiști vor crea lucrări de artă sub directa îndrumare a celor trei profesoare, lucrări care la final vor fi jurizate și prezentate într-o veritabilă expoziție de artă plastică, dar și într-un spectacol de fashion. „Sperăm ca toți participanții la această ediție a taberei să creeze lucrări frumoase aici, la Slănic Moldova, și să-și îmbunătățească performanțele. Evident, astfel să-și amintească mereu cu drag, de stațiunea noastră, unde toată vara vor cânta, în parcul stațiunii, și două fanfare din Republica Moldova", le-a spus participanților primarul Gheorghe Baciu, în numele gazdelor tinerilor artiști. Districtul 2241 România și Republica Moldova al Rotary Club International ocupă un loc fruntaș în organizarea de tabere pentru noua generație. Sunt tabere care promovează artele tradiționale (precum olăritul și încondeiatul ouălor), tabere de arheologie, Tabăra internațională de artă din județul Bacău și altele. Cei care vin în astfel de tabere, după ce se întorc acasă devin veritabili ambasadori ai României peste hotare.