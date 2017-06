Actualitate Drama pescărușilor de pe acoperișul Muzeului de Istorie Bacău de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O familie de pescăruși din specia ”Larus michahellis” și-a făcut, de ceva timp, cuib pe acoperișul Muzeului de Istorie ”Iulian Antonescu” din Bacău, păsările transformându-se, de câteva zile, ele însele în personaje dintr-o istorioară de netrecut cu vederea. Cuibul a fost descoperit pe acoperiș de către criticul de artă, profesor Iulian Bucur, salariat al Complexului Muzeal de Istorie Bacău care a și pornit la monitorizarea vieții de familie a zburătoarelor. Din nefericire, la începutul acestei săptămâni, Iulian Bucur a găsit un pescăruș adult mort și un pui de pescăruș rănit. Întâmplarea nu doar că a fost povestită pe rețeaua de socializare Facebook, dar și sesizată Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacău pentru a da de capăt ”misterului” morții pescărușului adult și rănirii pescărușului juvenil. ”De cele mai multe ori nebăgați în seamă de către trecători, unori deranjanți pentru cei care locuiesc la etajele superioare, pescărușii își fac pe clădirile din Bacău, cuiburi. Păsări oportuniste, acestea profită de siguranța acoperişurilor precum şi de sursele de hrană uşor disponibile din oraş şi vecinătăți. Iată că şi acoperişul Muzeului de Istorie „Iulian Antonescu” din Bacău a fost ocupat de o familie de pescăruşi Larus michahellis”, au spus reprezentanții Centrului Regional de Ecologie Bacău. În urma ”investigațiilor” întreprinse de prof. Iulian Bucur și membrii CRE Bacău s-a concluzionat că, cel mai probabil, în zona cuibului a avut loc „un conflict” între părinți şi alte păsări, conflict soldat cu moartea unui exemplar de pescăruș adult și rănirea unui juvenil. ”Adultul găsit mort nu este unul dintre părinți, iar ce este mai interesant e că acesta a fost inelat în Ucraina. Personalul muzeului a luat legătura cu specialiştii de la Muzeul Național „Grigore Antipa” pentru a prelua datele şi a afla mai multe despre istoricul acestui exemplar”, au spus membrii CRE Bacău. Puiul de pescăruș rănit la baza aripii a fost preluat de CRE și transportat la Centrul pentru Reabilitarea Faunei Focșani unde, de la începutul verii au mai fost duse pentru îngrijire alte 12 păsări.

