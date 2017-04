Multimedia Două icoane ale Maicii Domnului binecuvântează Bacăul de Liviu Maftei - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cu toate capriciile sale meteorologice, acest sfârşit de săptămână se dovedeşte a avea o încărcătură duhovnicească aparte. Hramurile celor două biserici ce-l au ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, au fost încununate de pelerinajul a două sfinte icoane. La Biserica „Sf. Gheorghe” din cartierul Orizont, încă de joi, 20 aprilie a poposit Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni. Pictată la mijlocul secolului al XVIII-lea de către zugravul Nectarie, ea este cunoscută sub numele de „Icoana Maicii Domnului cu trei ochi şi două guri”. Cel de-al treilea ochi şi cea de-a doua gură au apărut fără intervenţie omenească, în urma unor minuni petrecute în preajma sfintei icoane. De vineri, 21 aprilie, zestrea iconografică a Bisericii militare „Sf. Gheorghe şi Eroii Neamului” s-a îmbogăţit cu o nouă transfigurare a Sfintei Fecioare prin sosirea Icoanei Maicii Domnului Prodromiţa de la schitul românesc Prodromu de pe Sfântul Munte Athos. Această reproducere a binecunoscutei icoane a venit însoţită de un grup de monahi care, prin prezenţa lor, au adus binecuvântarea athonită peste întregul oraş. Despre Sfânta Icoană a Maicii Domnului Prodromiţa se ştie că a fost zugrăvită în chip minunat, în anul 1863, la Iaşi. Părinţii Nifon şi Nectarie, ctitorii Schitului Prodromu, şi-au dorit o icoană a Maicii Domnului care să fie aşezată în biserica cea nouă. Pentru aceasta, au apelat la un zugrav pe nume Iordache Nicolau. Conform spuselor acestuia, dezamăgit de felul cum a reuşit să redea chipurile Maicii Domnului şi al Pruncului, zugravul s-a dus la culcare cu gândul ca, în următoarea zi, să reia munca de la capăt. A doua zi, intrând în atelier, a găsit feţele pictate aşa cum pot fi văzute şi în ziua de azi. „Eu vazând această minune, n-am mai îndrăznit a-mi pune condeiul pe ea, fără numai am dat lustrul cuviincios, deşi greşeală am făcut aceasta, ca să mai dau lustru la o asemenea icoană” mărturisea zugravul Iordache într-o scrisoare care se păstreză în arhiva Schitului Prodromu. De acum, copia acestei sfinte icoane realizată de monahii prodromiţi va sta spre închinarea credincioşilor băcăuani la Biserica militară. 1 of 16 3 SHARES Share Tweet

