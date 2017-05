– isteria din mediul online a lăsat, însă, să se înţeleagă că Poliţia ar avea plan de amenzi pentru această abatere şi, speriaţi, băcăuanii au dat fuga în magazine, unde au golit rafturile magazinelor de truse auto şi stingătoare Poliţiştii din judeţul Bacău au aplicat, în luna martie, 41 de amenzi pentru lipsa kit-ului de siguranţă auto (stingător, trusă de prim-ajutor, triunghiuri reflectorizante), ceea ce înseamnă că s-au dat cam trei amenzi în două zile. Au fost mai multe decât în primele două luni ale acestui an, când s-au aplicat în total 29 de sancţiuni, însă numărul tot nu este mare, dacă ţinem cont de faptul că agenţii de la Serviciul Rutier aplică pe lună, în medie, 3.500 de amenzi. „În luna martie 2017, în judeţul Bacău, au fost aplicate 41 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.880 lei, conform art. 100, alin. 1, pct. 13 din O.U.G 195/2002 (n.r.- pentru conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care nu este dotat cu trusă medicală, triunghiuri reflectorizante şi stingător pentru incendii, omologate)”, spun oficialii de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. Rezultatele arată că poliţiştii din trafic nu au „vânat” şoferii care nu aveau acest kit de siguranţă în portbagaj, dar, pe internet, încă de la finele lunii februarie, s-a lansat ideea că se fac controale pe această temă. De frica amenzilor, cei care au autoturisme, dar nu aveau trusă medicală, triunghiuri reflectorizante ori stingător, deşi erau obligatorii, au mers în magazine şi, practic, au golit rafturile de aceste produse. Comercianţii au profitat de situaţie, şi-au tot refăcut stocurile şi au avut vânzări record, ceea ce a fost bine pentru ei, dar nu este tocmai rău nici pentru clienţii lor. Cu această ocazie şi-au cumpărat kit-ul şi, astfel, au scăpat de grija unei amenzi. 0 SHARES Share Tweet

