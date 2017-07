Actualitate Disperare la Pîrjol: Sute de hectare de culturi distruse grindină de Silvia Patrascanu -

Agricultorii din comuna Pîrjol vor ieși în pierdere în acest an. Ploile violente din weekend-ul trecut, vântul și mai ales grindina au distrus o mare parte din culturi. „Nu în toate localitățile sunt probleme dar, într-adevăr, în cele de pe Valea Tazlăului grindina a făcut prăpăd sâmbătă. Cele mai multe pagube s-au produs pe terenurile din extravilanul satului Pustiana. Au fost distruse culturile de floarea-soarelui, grâu și porumb pe câteva sute de hectare", a declarat Vasile Lupu, primarul comunei Pîrjol. Deși edilul s-a adresat instituțiilor județene, nu sunt mari speranțe ca agricultorii să primească sprijin din fondul rezervat de Guvern zonelor calamitate. „Am anunțat Prefectura Bacău, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență și Direcția Agricolă. Și anul trecut, când terenurile agricole din comună au fost afectate de inundații, i-am informat. A venit o comisie care a evaluat pagubele, dar nu s-a finalizat nimic. Fermierii care au contract de arendă pentru suprafețe între 80 și 300 de hectare și le-au fost afectate culturile sunt disperați", susține primarul Vasile Lupu.