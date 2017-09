Interviu cu actorul Florin Zăncescu

Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este…

Florin Zăncescu: De la înființare și până acum, Teatrul Municipal „Bacovia” este un teatru de repertoriu și consider că și-a onorat această titulatură, de-a lungul vremii oferind publicului său un număr variat de spectacole. Îmi aduc aminte când eram mai tânăr, copil chiar, că erau și pe vremea aceea piese istorice, piese din repertoriul perioadei romantice. Însă acum nu prea se mai practică lucrul acesta, dar adaptându-ne, fiind într-o dinamică continuă acest teatru reușește în continuare să își respecte dreptul de teatru de repertoriu adresându-se unui public cât mai larg și divers.

I.L.: Povestiți-ne puțin despre sosirea dumneavoastră în acest teatru. Cum a fost începutul?

F.Z.: Începutul a fost în anul 1983. Atunci existau repartiții guvernamentale, iar asta însemna că în momentul în care terminai facultatea te duceai într-un anume teatru după ordinea mediilor, excepție făcând 14 teatre închise din ordinul Elenei Ceaușescu. Indiferent de media cu care finalizai facultatea nu aveai cum să ajungi din prima la București, la Constanța, la Timișoara, la Iași sau la Cluj. Așadar, am fost nevoit, deși aveam o medie mare (9,63) să aleg un teatru de provincie. Inițial am vrut să mă duc la Teatrul Fantasio din Constanța, dar nu s-a putut și atunci fostul director al Teatrului din Botoșani, Stelian Preda m-a luat acolo, unde am stat doi ani și jumătate. Printr-un concurs de împrejurări Preda a plecat la Bacău, a preluat teatrul de acolo și așa cum se obișnuiește ca și la fotbal, antrenorul își ia cei mai buni jucători după el. Prin urmare, așa am ajuns în anul 1983 la Bacău, unde am stat zece ani până în ’93.

I.L.: Perioada de glorie a Teatrului Municipal „Bacovia” a fost?

F.Z.: Este foarte greu să spun, deoarece sunt două perioade care ar trebuie luate în considerare. Înainte de Revoluție și după. Înainte de Revoluție eu am prins o parte din glorie ca să zic așa, dar marii actori care au fost înaintea mea știu că pe timpul acela se… am să dau doar câteva nume: Niculescu Brumă, Kitty Stroescu. Se făceau colaborări, aducând actorii de nume de la Iași. De exemplu, știu că a jucat aici într-o perioadă Teofil Vâlcu. Pe această scenă au trecut actori precum Florin Piersic, Ion Buleandră, Mircea Belu… Au fost mulți, mulți care au fost la acel teatru. Desigur că a urmat și după aceea o perioadă bună. Preda s-a străduit în perioada cât a fost director să aducă regizori importanți la Bacău, iar la vremea respectivă chiar erau regizori importanți. Îmi aduc aminte că am colaborat foarte mult cu Anca Ovanez Doroșenco, care era regizor de prestigiu la Teatrul Național din București. Împreună cu soțul său făcea scenografia la foarte multe spectacole. Am jucat într-o mare parte din ele, apoi am făcut un turneu în Polonia cu un spectacol-colaj făcut din Chirițele de Vasile Alecsandri. Chirița în carnaval se numea. Eu jucam rolul Chiriței. Apoi a urmat Paznicul de la depozitul de nisip. Teatrul a mai luat și un premiu atunci la Gala Recitalurilor Dramatice. Apoi, regizorul Mircea Marin care era într-o formă foarte bună în acea perioadă, Alexa Visarion… În concluzie, a fost o perioadă prielnică, atât timp cât a fost director Preda. După aceea, eu am plecat la Constanța și nu mai știu exact ce s-a întâmplat, dar am înțeles că Teatrul a avut rezultate bune și în perioada mandatului lui Calistrat Costin, după care au fost scurte perioade, în care s-au perindat mai mulți directori, pentru că totuși direcția managementului unui teatru îl dă directorul. A (mai) fost o perioadă Viorel Savin, Geo Popa, Adrian Găzdaru. Ca să zic așa… o perioadă foarte, foarte bună a avut-o Teatrul „Bacovia” cu Stelian Preda la conducere.

I.L.: Realizați că ne apropiem de aniversarea celor 70 de ani de existență a Teatrului Municipal „Bacovia”?

F.Z.: Da! Din ăștia 70, vreo 26 spre 30 i-am petrecut pe aici și sigur că este un eveniment important.

P.s- Îl puteți (re)vedea pe actorul Florin Zăncescu, pe data de 10.09.2017, ora 19.00, în spectacolul Omul care avăzut moartea, regia Gheorghe Balint.

Ivona Lucan,

Secretar literar Teatrul Municipal „Bacovia”