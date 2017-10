„Dialog între generaţii”, spectacol folcloric dedicat persoanelor vârstnice

Marţi, 3 octombrie, începând cu ora 17.30, Primăria Bacău, în parteneriat cu Centrul de Informare Europe Direct, a organizat şi a dăruit persoanelor vârstnice, cu ocazia zilei lor internaţionale, un spectacol folcloric de excepţie, denumit sugestiv „Dialog între generaţii, cu participarea extraordinară a Ansamblului Folcloric Profesionist „Busuiocul”. În sală au fost prezenţi, împreună cu sutele de spectatori, primarul municipiului Cosmin Necula şi Nadia Murăraşu, coordonator al Centrului de Informare Europe Direct. Invitat pe scenă, Cosmin Necula le-a transmis celor prezenţi şi prin intermediul lor tuturor persoanelor vârstnice, un mesaj de felicitare şi le-a urat sănătate, bucurii, ani mulţi şi buni. „Doresc să vă mulţumesc că aţi răspuns invitaţiei noastre, spectacolul din această seară este un mic cadou pe care oraşul vi-l face pentru întreaga dumneavoastră activitate. Noi, cei care vremelnic conducem destinele acestui oraş, vrem să vă mulţumim şi să vă asigurăm că tot ceea ce aţi construit dumneavoastră noi vom duce mai departe. Suntem extrem de bucuroşi să vă avem ca bunici, noi, nepoţii dumneavoastră. Vă iubim şi vă asigurăm de toată consideraţia noastră”

Cosmin Necula, primar al municipiului Bacău În aplauzele spectatorilor, pe scenă au evoluat soliştii şi formaţia de dansatori ai Ansamblului „Busuiocul”, Marius Bote la trompetă, Grupul de fete al ansamblului, Ionuţ Coman, la vioară, îndrăgitele soliste Georgiana Tănase, Georgiana Păduraru, Mădălina Petrache, Ştefana Domocuş, Beatris Călin, Ştefan Negru, Irina Sabău, Florin Popa, Ana Dancă, Zenaida Bolboceanu, care au interpretat melodii cunoscute sau în primă audiţie din folclorul modovenesc, dar şi din alte zone ale ţării. Ca de fiecare dată, dansatorii au ridicat sala în picioare cu măiestria şi talentul lor, aducând pe scenă vestitele sărbe, jocurile bărbăteşti, horele şi, în final, Dansul Căluşarilor.

La sfârşitul spectacolului am stat de vorbă cu Mocanu Costache, preşedinte al Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice, care ne-a spus: „A fost un spectacol foarte frumos, ne-a încântat ca de fiecare dată acest minunat ansamblu. Apreciem gestul şi cadoul Primăriei Bacău făcut nouă, vârstnicilor, în această zi. Este lăudabilă iniţiativa, pentru care îi mulţumim. Cu ani în urmă, această zi era sărbătorită altfel, au fost şi spectacole, dar şi activităţi de socializare. Noi, vârstnicii, avem nevoie şi de aşa ceva. Poate la anul, poate în anii următori.” 0 SHARES Share Tweet loading...

