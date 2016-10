In prag de iarna, Bacaul este sapat aproape in fiecare cartier, in cadrul lucrarilor de schimbare a retelelor termice ale Thermoenergy. Din pacate pentru consumatorii inca racordati la sistem, lucrarile avanseaza mai greu decât ar trebui, dupa cum a constatat si primarul Cosmin Necula care a promis, dupa o prima vizita la santierele din oras, ca o data la doua zile va merge pe teren sa vada cum avanseaza lucrarile.

„De fiecare data când am fost la fata locului, am constatat ca se lucreaza incet si cu foarte putini oameni. Graficul de lucru este depasit si ceea ce s-a promis la sedintele de progres nu s-a dus la indeplinire. Echipele sunt subdimensionate”, a declarat Cosmin Necula, primar.

Acesta a vorbit cu reprezentantii liderului consortiului care a primit aceasta lucrare, respectiv societatea Branpis, dar in afara de promisiuni ca se va incheia lucrarea la termenul stabilit, adica 31 decembrie 2016, nu a primit. De exemplu, in zona de nord, pe strada Calugareni circa 1000 de apartamente risca sa nu primeasca caldura intrucât retelele de la trei puncte termice nu sunt inca racordate.

Primele masuri impotriva constructorului



Pentru ca lucrurile nu se misca suficient de repede, municipalitatea a decis sa ia primele masuri de sanctionare, una dintre ele fiind aplicarea unor penalitati in cuantum de 1,1 milioane de lei. Chiar si asa, este extrem de important ca proiectul de termoficare sa se incheie pâna la sfârsitul acestui an, altfel, Primaria Bacau risca sa returneze nu mai putin de 85 de milioane de euro Uniunii Europene pentru nerespectarea termenelor.

„Toate vizitele mele pe santier se soldeaza cu procese verbale de constatare. Acestea au si vor avea consecinte juridice. Pentru inceput am decis sa aplicam penalitati pentru intârzieri in cuantum de 1,1 milioane de lei” – Cosmin Necula, primarul municipiului Bacau.



Ce inseamna proiectul termoficarii



Lucrarea este finantata din fonduri europene si de la bugetul de stat, iar costurile totale se ridica la peste 276 de milioane de lei fara TVA (aproximativ 64 de milioane de euro) si include modernizarea cazanului de apa fierbinte din CET2, realizarea unui grup de cogenerare pentru productia de energie electrica, statie de epurare a apelor uzate, retehnologizarea pompelor de transport, reabilitarea retelelor termice secundare, inclusiv a punctelor termice, prin care agentul termic ajunge la locatari si, lucru foarte important, inchiderea depozitului de cenusa si zgura. Niciunul dintre aceste obiective nu s-a finalizat.

Contractul a fost adjudecat de o asociere compusa din societatile Branpis – Elsaco – Logstor – Confort, iar contractul s-a semnat in 2014. Din pacate, reprezentantii liderului consortiului nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere oficial, la numerele de telefon afisate pe internet raspunzând in permanenta faxul.

De astazi se livreaza caldura in Bacau



Prognoza meteo pe urmatoarele zile nu este deloc imbucuratoare, drept pentru care, Thermoenergy Group SA Bacau va incepe furnizarea agentului termic in tot orasul. Caloriferele s-au incalzit deja in unitatile de invatamânt care au facut solicitare pentru furnizare de caldura. In unele cazuri, agentul termic pentru incalzire a ajuns mai târziu, pentru ca firmele care efectuau lucrari de inlocuire a conductelor de termoficare nu au terminat la termen. Reprezentantii Thermoenergy Group au primit asigurari de la constructori ca lucrarile se vor finaliza intr-o zi sau doua si chiar asa a fost.

„Toate unitatile de invatamânt care au facut solicitare pentru furnizare de agent termic, au acum caldura. Constructorii s-au tinut de cuvânt si au finalizat lucrarile in zonele din vecinatatea unitatilor de invatamânt. In afara celor care primesc deja agent termic, au mai facut solicitare Colegiul „Mihai Eminescu” si Colegiul Tehnic „Henri Coanda”, pentru furnizare de caldura in caminele in care stau liceenii. Pentru ca temperaturile nocturne vor fi sub 10 grade Celsius, de luni, toti consumatorii nostri primesc caldura”

– Narcisa Antoneac, purtator de cuvânt la Thermoenergy Group SA Bacau



Conducerea Thermoenergy precizeaza ca bacauanii care primesc energie termica in sistem centralizat, dar care nu doresc caldura, au posibilitatea de a alege inceperea perioadei de furnizare prin inchiderea robinetilor montati in instalatiile de distributie interioare ale scarilor sau blocurilor, vane situate in amonte de contorii de energie termica ai bransamentului. In ultimele zile, temperatura exterioara a coborât sub 5 grade Celsius.

„Thermoenergy trebuia sa fie inchis”



Consiliul Local a aprobat, la ultima sedinta, alocarea a 22 de milioane de lei din bugetul orasului pentru datoria pe care societatea Thermoenergy a acumulat-o din 2014 incoace. Primarul Cosmin Necula a anuntat ca o parte din banii pentru acoperirea datoriei au existat prevazuti in bugetul local inca de la inceputul anului, dar au fost ingropati in „pavelele electorale” puse in Bacau de o firma din Suceava.

„In Thermoenergy intra bani, dar nu se stie unde se duc. Apoi, Thermoenergy trebuie sa isi pateasca furnizorii de gaz, si daca nu o face riscam ca la iarna sa nu fie livrata caldura familiilor racordate la sistemul centralizat”, a motivat primarul decizia de a achita restantele. In opinia sa, Thermoenergy (fostul CET) ar fi trebuit inchis demult si adoptate solutii mai eficiente pentru populatie.

„S-a luat insa decizia sa se faca un imprumut de 85 de milioane de euro pentru modernizarea retelelor, iar acum mare parte din oras este un santier de care constructorul isi bate joc. De inchiderea Thermoenergy nu se mai poate vorbi acum, pentru ca trebuie sa ducem lucrarile la capat, fiindca altfel riscam sa rambursam catre Uniunea Europeana tot imprumutul de 85 de milioane de euro”, a spus primarul.

Andreea Gavrila,

Ramona Ionescu,

Ovidiu Pauliuc