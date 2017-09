– zeci de jandarmi s-au pensionat în ultimii doi ani, de când a intrat în vigoare legea care a făcut să fie mai atractivă pensionarea decât serviciul – aceasta mai este în vigoare până la 15 septembrie, după care pensionarea se va face după alte criterii, nu tocmai avantajoase Valul pensionărilor din Ministerul Afacerilor Interne nu a trecut fără urmări. După plecarea ofiţerilor şi subofiţerilor de la unităţile de jandarmi, din judeţul Bacău, a rămas un deficit de personal destul de mare, iar cei care sunt în continuare în serviciu sunt nevoiţi să muncească mai mult pentru ca toate misiunile să fie îndeplinite. „La nivelul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Bacău, avem un deficit foarte mare. De la începutul anului şi până acum au plecat 38 de colegi, aşteptăm să mai plece încă 10 şi, având în vedere că la sfârşitul anului trecut au plecat circa 35 de colegi, deficitul depăşeşte deja 80 de cadre. Este foarte mult. Asta înseamnă că muncim mai mult, pentru că misiunile rămân aceleaşi, doar că avem o încărcătură mai mare pe fiecare om”, a declarat col. Adrian Luca, inspector şef la IJJ Bacău. La Gruparea de Jandarmi Mobilă (GJM) Bacău numărul celor care au ales pensia nu este la fel de mare, însă şi aici există un deficit permanent. „Ca urmare a prevederilor acestei legi a pensiilor militare, în 2017 s-au pensionat 15 colegi, un singur ofiţer şi 14 subofiţeri. Dintre aceştia, unul a trecut la pensie pe motive medicale şi 14 cu drept de pensie integrală, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor stabilite de lege. În ceea ce priveşte deficitul de personal, acum suntem undeva la 25 la sută, dar este un deficit pe care-l menţinem tot timpul”, a spus col. Ion Sandu, comandantul GJM Bacău. Şi asta pentru că o parte dintre jandarmii repartizaţi aici, în urma absolvirii şcolii, provin din alte judeţe şi după ce trec de perioada de tutelă mulţi dintre ei caută să se întoarcă în localitatea de domiciliu. Din cei 18 absolvenţi repartizaţi anul trecut la această unitate acum mai sunt doar 11, iar din promoţia de anul acesta au ajuns la Bacău 29 de subofiţeri, din care aproape jumătate sunt din judeţul Suceava şi, cel mai probabil, unii dintre ei vor urmări să-şi găsească acolo un loc, pentru a fi mai aproape de casă. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.